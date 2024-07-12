Düzce Üniversitesi\'nde 15 Temmuz Milletin Zaferi paneli düzenlendi

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Düzce Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Milletin Zaferi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda panele Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan vekili Burak Coşkun, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, il protokol üyeleri ile Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Sözbir, 15 Temmuz 2016 gecesi milletimizin; demokrasiye, milli iradeye, istiklal ve istikbaline vurulmaya çalışan darbe girişimine karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük bir cesaret ve azim göstererek bir demokrasi zaferi yazdığını ifade etti. Kutlu direnişi gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak adına bu etkinliği düzenlediklerini belirten Sözbir, "Bu anlamlı günün yıldönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.

Valisi Aslan, 8 yıl önce yaşanan ihanet girişimini tekrar yaşamama, bu geceyi tahlil etme adına Düzce Üniversitesi'nin katkılarıyla bu anlamlı panelde bir araya geldiklerini dile getirdi. Hain darbe girişiminde 252 vatandaşın şehit, 2 bin 740 vatandaşımızın ise gazi olduğunu belirten Aslan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve huzur dileklerinde bulundu. Bu hadisenin içimizde yetişen, devletin her türlü imkanını kullanan kesim tarafından yapıldığına, dünün iyilerinin devletin kurumlarına saldırdığına dikkat çeken Vali Aslan, "Devlete talip olanın devletten başkasına sadakati olamaz" dedi.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından programın panel bölümüne geçildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç yönetiminde ki panelde, 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün, devlet içine sızarak ve vesayet rejimi kurarak seçilmiş hükümeti hedef aldığının altını çizdi.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Menekşe "FETÖ ve Din İstismarı" başlıklı konuşmasında din adına, Allah adına insanların duygularını istismar eden bu ihtiras şebekesine ibret gözüyle baktıklarını ifade etti. Fitne senaryolarının her asır sürdüğüne işaret eden Prof. Dr. Ömer Menekşe, din istismarını önlemek için Kur'an ve sahih sünnete dayalı din öğretiminin önemini vurguladı.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Kekevi ise "FETÖ'nün Analizi ve 15 Temmuz Darbe Girişiminden Alınması Gereken Dersler" temalı konuşmasında, FETÖ'nün, devleti ele geçirip toplumu dizayn etme anlayışından dolayı klasik terör tanımlarına uymadığını söyledi. Diğer örgütlerin daha çok terör faaliyetleri yürüttüklerini, FETÖ'nün ise istihbarat faaliyetlerini daha yoğun kullandığını belirten Kekevi, milletimizin ferasetiyle bu örgütün bertaraf edildiğini sözlerine ekledi.

15 Temmuz gazisi Ferhan Gökmen ise "15 Temmuz gecesi milli iradeye sahip çıkan herkese selam olsun" sözleriyle konuşmasına başladı. O gece şehit olan vatandaşlarımızın destansı mücadelelerinden örnekler veren Ferhat Gökmen, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi o gece milletimizin yine ülkesine sahip çıktığını vurguladı.

Program, konuşmacılara teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi. - DÜZCE