Düzce Valisi'nden Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Düzce Valisi'nden Öğretmenler Günü Mesajı

Düzce Valisi\'nden Öğretmenler Günü Mesajı

Vali Selçuk Aslan, öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, minnettarlığını ifade etti.

24.11.2024 14:53
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 24 Kasım öğretmenler günü mesajında "Öğretmenlerimiz, öğrencilere sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket gibi birçok güzel hasletle donatılmış bireyler yetiştirmek gibi önemli bir role sahiptirler" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Selçuk Aslan, öğretmenlik mesleğinin gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olduğunu belirterek "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanının verildiği ve Millet Mektepleri'nin açıldığı bu anlamlı günde, kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlik mesleği, gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bugün, eğitimin kıymetini yeniden tasavvur ederek, bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlerimize olan minnettarlığımızı bir kez daha ifade etme günüdür. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize sadece ders anlatmaz, aynı zamanda onların kalplerine dokunur, onları hayata hazırlar, öğrencilere sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket gibi birçok güzel hasletle donatılmış bireyler yetiştirmek gibi önemli bir role sahiptirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır' sözü ile de bu kutsal görevin gücü ve ehemmiyetine vurgu yapılmaktadır. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz, hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için evlatlarımızı aklın ve bilimin rehberliğinde, bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla- başla, sabır ile çalışan öğretmenlerimize bu minvalde teşekkürü borç biliyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor; saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valisi'nden Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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