Düzce Valisi Selçuk Aslan: 15 Temmuz bir hüsran girişimidir - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan: 15 Temmuz bir hüsran girişimidir

Düzce Valisi Selçuk Aslan: 15 Temmuz bir hüsran girişimidir

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yayınladığı mesajında "15 Temmuz milletimizin istikbaline pranga vurmaya çalışanların bir kez daha hüsrana uğradıkları, tarihin son gününe kadar da hüsrana uğrayacakları bir kalkışmadır" dedi.

15.07.2024 09:42
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yayınladığı mesajında "15 Temmuz milletimizin istikbaline pranga vurmaya çalışanların bir kez daha hüsrana uğradıkları, tarihin son gününe kadar da hüsrana uğrayacakları bir kalkışmadır" dedi.

Vali Aslan mesajında "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen, en alçak darbe girişimidir ve Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Zorluğu kararlılıkla, hainliği şerefle, karamsarlığı umutla, yorgunluğu vatan ve bayrak sevgisiyle, ölümü şehadetle karşılamaya hazır bir milletin özgürlük ve birliğine hiçbir kuvvet karşı koyamaz, karşı koyamamıştır da. Bunu yapmaya çalışanlara aziz milletimiz azmi, inancı ve varlığıyla en güzel cevabı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlarda vermiştir. Ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi ilimizde de geleceğimize sahip çıkan halkımız, hain darbecilere geçit vermeyerek büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Milletimiz tıpkı 722 yıl önce Söğüt'te, 568 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi, Anadolu topraklarını yerleşke olmanın ötesinde vatan ve istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Bu ülkeyi kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı 106 yıl önce Çanakkale'de, Kut'ül Ammare'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vererek tarihteki güzide yerini almıştır. 15 Temmuz milletimizin istikbaline pranga vurmaya çalışanların bir kez daha hüsrana uğradıkları, tarihin son gününe kadar da hüsrana uğrayacakları bir kalkışmadır. Bu hain kalkışma, milletin azim ve iradesine dayalı bir direnişle, şehadet şerbetini vatan için içmeye hazır, karanlığa inat umuda koşmaya kararlı asil bir milletin onurlu duruşuyla yazdığı destanın anlatısıdır. Bu müstesna vatanın kolay yazılmayan tarihi ve varlığını ilelebet canı pahasına korumak asli sorumluluğumuzdur.

Bizler geleceği bir ananın sabrında, bir büyüğün duasında, bir çocuğun umudunda inşa etmeye ve ilelebet payidar kalacak Cumhuriyet'in Yeni Türkiye Yüzyıl'ında da hak ettiği konumda olabilmesi için bütün kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle FETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir. Bu kutlu vatanın kolay kazanılmadığı gibi tarihi zaferlerle dolu olan bir milletin Cumhuriyet ve demokrasinin ışığını ilelebet sürdüreceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için varlığını siper eden tüm 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valisi Selçuk Aslan: 15 Temmuz bir hüsran girişimidir - Son Dakika

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