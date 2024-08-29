Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

29.08.2024 13:56
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Aslan, "Zafer, tarihin en modern ordularına karşı yaşanan hayal kırıklıklarını Çanakkale ile ümit çiçeğine çeviren günün adıdır" dedi.

"30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü bir birlik ve beraberliğin de unutulmaz simgesidir" diyen Vali Selçuk Aslan mesajında "Zafer, ölümü öldürmenin, üstünden yüzyıllar geçse de her daim canlı kalmanın yoludur. Zafer, hedefe bakan gözün, gerçeğe dönen yüzün, iman dolu göğsün yükseldiği yerdir. Bir karışı için can vererek toprağı vatan yapmanın onurudur. Zafer, tarihin en modern ordularına karşı yaşanan hayal kırıklıklarını Çanakkale ile ümit çiçeğine çeviren günün adıdır. Milletin istikbalinin yine milletin azim ve iradesi ile kurtarıldığı; 'Ya İstiklal! ya Ölüm!' duygusu ile Türk milletinin istiklal ve bağımsızlığına vurulmak istenen prangaların kırıldığı, tüm dünyaya karşı iman gücü ve vatan sevgisi ile insanüstü gayretle kazanılan bu görkemli zaferin sevincini ve heyecanını taşıyoruz. Aziz milletimizin istiklal inadı, kurtuluş aşkı, vatan tutkusu, iman gücü 'İstikbal İçin İstiklal' parolası ile sonucunda zaferle taçlandırdığı ve vatan olmanın gururunu yaşattıkları her duygu için minnettarız. İstiklal için istikbalinden vazgeçen, vatanın bir karış toprağı uğruna canını feda eden, her karanlığın sonunu umutla görmemizi sağlayan, düşmanı püskürten, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!' komutuyla milleti esaretten kurtaran, yeniden varoluşun destanını yazdıran her can için vatan borcumuz var. Asırlık yolda gururla yürümenin, vatan sağ olsun demenin onurunu en derinden hissettiren, çocukların hayallerine, milletimizin her bir ferdinin emeğine sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Hiçbir şeyi olmayana her şey olan, vatan sevdası ile bütün engelleri aşmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeni Türkiye Yüzyılında, milli değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek için devlet millet el ele var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Selçuk Aslan, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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