Düzce Valisi Selçuk Aslan\'dan Ramazan Bayramı mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan bayramı mesajında "Kadim geleneğimizde bayramlar, akrabalık ilişkilerinin pekiştirilmesi, öksüz ve yetimlerin hatırlanması ve dostlukların perçinlenmesi için hepimize imkanlar sunmaktadır" dedi.
Vali Selçuk Aslan, bayram mesajında "Bir ay boyunca manevi ikliminde nefeslendiğimiz Ramazan ayını nihayete erdirdiği ve bizleri sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşturduğu için yüce Allah'a hamd ediyorum. Başta Aziz Milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin, sizlerin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Hep birlikte sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Her yıl hanelerimizi ve şehirlerimizi şereflendiren Ramazan'a ve sonunda Ramazan Bayramı'na yeniden kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Ramazan'ı uğurlamanın hüznü bir yanımızdayken, diğer tarafta insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevinci gönüllerimizi fethetmiş durumdadır. Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bayram günleri, aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli bir fırsattır. Kadim geleneğimizde bayramlar, akrabalık ilişkilerinin pekiştirilmesi, öksüz ve yetimlerin hatırlanması ve dostlukların perçinlenmesi için hepimize imkanlar sunmaktadır. Bu bayramın da aramızdaki bağları sıkılaştırmasını temenni ediyorum" dedi.
Yola çıkacakları uyardı
Selçuk Aslan bayram tatilinde yola çıkacak olanları da uyararak "Bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızdan da hem kendilerinin hem sevdiklerinin hem başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına uymalarını ve dikkatle seyahat etmelerini bekliyorum. Bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize ve bayramı görevleri başında karşılayan kamu görevlilerimize teşekkür ederken Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Başta Aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
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