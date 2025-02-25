Düzce Valisi Selçuk Aslan, Öğrencilerle Buluştu

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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından organize edilen "Valimiz Öğrencilerle Buluşuyor" söyleşisi, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, Düzce Belediyesi Başkan Vekili Cihan Ünal, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, üniversitenin akademik ve idari birim yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Vali Aslan'ın Düzce Üniversitesi'ni onurlandırdığını ifade etti. Bürokraside birçok basamağı aşarak Düzce Valisi olarak göreve başlayan Selçuk Aslan'ın rol model olarak deneyimlerini Düzce Üniversitesi öğrencileriyle paylaşacağını söyleyerek kendisine şükranlarını sundu.

Açılış konuşmasının sonrasında programın söyleşi bölümüne geçildi. Programın moderatörlüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı'nın sorularını yanıtlayan Vali Selçuk Aslan, öğrencilerle samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Düzce Konuralp film festivali ile Düzce'de bir ilk

Düzce'de 15-18 Mayıs 2025 tarihlerinde ilki gerçekleştirilecek olan Düzce Konuralp Film Festivali ile şehrin sanat ve kültürle bütünleşeceğine işaret eden Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi öğrencilerini bu sanatsal organizasyona davet ederek onlardan sosyal medyada tanıtım anlamında destek olmalarının önemini vurguladı. Daha sonra eğitim ve meslek hayatından söz ederek konuşmasına devam eden Aslan, Kaymakamlık, Mülkiye Müfettişliği, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Valilik gibi birçok yurt içi ve yurt dışı görev icra ettiğini belirterek eğitim, vizyon, tecrübe ve hayatın kendisini mülki idare amirliği mesleğine yönlendirdiğini sözlerine ekledi.

"İşin özü sevgi"

İşin özünün sevgi olduğuna dikkat çeken Aslan, yaptığı işi ve hizmet ettiği insanları sevmenin en büyük motivasyon olduğunun altını çizdi. "Bilgiye hakim olan güçlü olur" diyen Aslan, "Okuyun. Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olun. Kariyerinde başarılı olan kişilerle sohbet edin. Kendinize bu yaşlarda yatırım yaptın. Üzerinize sorumluluk yüklenmeden kendisini geliştirin" şeklinde öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

İlham verici bilgi, tespit ve tecrübeler

Düzce'de tarih, doğa, kültür ve gastronomi adına vizyonlarını turizme odakladıklarını dile getiren Selçuk Aslan, bu potansiyeli daha ileri seviyelere çıkarmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Son olarak Düzce Üniversitesi öğrencilerinden gelen soruları yanıtlayan Selçuk Aslan, öğrencilerin başarılı olmaları adına ilham verici bilgi, tespit ve tecrübelerini aktardı. - DÜZCE