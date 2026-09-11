Düzce Yığılca'da arılı kovanlar için 4 köyde tespit çalışması yapıldı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla Dutlar, Akça Ören, Kocaoğlu ve Çamlı köylerinde arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirildi. Teknik personellerin yürüttüğü saha çalışmalarıyla kovanlar yerinde incelenerek kayıtların güncel tutulması hedefleniyor.
Düzce'de arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve destekleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla arılı kovan tespit çalışmaları gerçekleştirildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde teknik personeller tarafından Dutlar, Akça Ören, Kocaoğlu ve Çamlı köylerinde arılı kovan tespit çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında köylerde bulunan arılı kovanlar yerinde incelenerek tespit işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaların, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin kayıtlarının güncel tutulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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