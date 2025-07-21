Ebrar Çakır\'dan Bilecik\'e Taekwondo İkinciliği

Ankara'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Final Müsabakaları'nda Türkiye ikincisi olan Bilecikli sporcu Ebrar Çakır, antrenörü Fırat Bedir ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.

Genç sporcuyu ve antrenörünü başarılarından dolayı tebrik eden İl Müdürü Demir, "Elde edilen bu büyük başarı, Bilecik'imizin gururudur. Sporcumuzu ve antrenörümüzü kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. Ziyarette, Ebrar Çakır ve Fırat Bedir, sağladıkları destek ve imkanlar için İl Müdürü Demir'e teşekkür ettiler. Bilecik'in spor alanında yükselen başarısını temsil eden bu derece, il genelinde büyük bir gurur kaynağı oldu. - BİLECİK