EBYÜ\'de Arama Kurtarma Derneği Kuruldu

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde gönüllü gençlerden oluşan Acar Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği kuruluşunu tamamlayarak lansmanını gerçekleştirdi.

EBYÜ Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde düzenlenen Acar Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneğinin lansman ve sertifika dağıtım törenine yoğun katılım oldu.

Acar ekibinin afet yaşanan illerde yaptıkları çalışmalardan derlenen sinevizyon gösteriminin ardından konuşan derneğin kurucusu ve Genel Başkanı Ferhat Kılıçlı, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz derneğimiz bu hareket üniversite gençlerinin kentsel arama kurtarma düzeyinde profesyonel eğitimlerini tamamlayarak AFAD çatısı altında akredite ekipler oluşturmak vizyonu ile çalışmalarına başladı. Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren 72 kişiden oluşan 3 ekiple Türkiye'de bir ilki yaparak bir üniversite öğrenci kulübünün hafif seviye kentsel arama kurtarma seviyesinde akreditasyonu gerçekleştirildi" dedi.

Kılıçlı, kulübün dernekleşmesinde emeği olan herkese şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ile EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak tarafından sertifika dağıtımı gerçekleştirildi.

Program toplu fotoğraf çekilmesiyle ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son buldu. - ERZİNCAN