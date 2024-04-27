Edirne Belediyesi Kitap Kafe Açtı - Son Dakika
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Edirne Belediyesi Kitap Kafe Açtı

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Edirne Belediyesi, Selimiye Meydanı'nda bir kafeyi kitap kafeye dönüştürerek açılışını gerçekleştirdi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kültürle buluşmayı teşvik etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

27.04.2024 09:52  Güncelleme: 10:04
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(EDİRNE) - Edirne Belediyesi kente kitap kafe açtı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Edirneli hemşehrilerimizin kültürle buluşmasını, onlara bu konuda teşvik etmek, onlara bu anlamda alan yaratmak için mücadele edeceğimizin sözünü vermiştik. Bugün de aslında ilk sözümüzü tutuyoruz" dedi.

Selimiye Meydanı'nda bir kafesini kitap kafeye dönüştüren Edirne Belediyesi, ilk kitap kafesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde Edirne Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış kurdelesini bugün CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ilçe belediye başkanları ve Edirneli yazarlar birlikte kesti. Başkan Akın, açılışa katılan küçük çocuğa Nutuk hediye etti.

"İLK SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ"

Akın, konuşmasında şunları kaydetti:

"Göreve başladığım andan itibaren yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün de ilk açılışımızı yapacağız. Bu benim için çok anlamlı. İlk açılışımızın da bir kitap kafe olması aslında seçim döneminde de taahhüt ettiğimiz üzere, ne dedik; Edirne kültürüyle doğasıyla her şeyiyle yaşayan bir şehir olacak. Biz bu anlamda gençlerimizin, bütün Edirneli hemşehrilerimizin kültürle buluşmasını, onlara bu konuda teşvik etmek, onlara bu anlamda alan yaratmak için mücadele edeceğimizin sözünü vermiştik. Bugün de aslında ilk sözümüzü tutuyoruz."

Edirne Belediyesi Kitap Kafe Açtı
Kaynak: ANKA

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