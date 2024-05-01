Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Çalışmalar Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Çalışmalar Devam Etti

Edirne\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Çalışmalar Devam Etti

Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çiftçiler, temizlik ve hizmet sektöründe bulunanlar çalışmaya devam etti. İşçi bayramı olmasına rağmen çiftçiler, fırıncılar, lokantacılar ve diğer sektörlerdeki işçiler çalışmalarını sürdürdü. Bir çiftçi, ayçiçeklerinin ilaçlaması için erkenden işe geldiğini belirtirken, balon satıcısı ise iş yapamadığını söyledi. Döner ustası ve erkek kuaförü de hizmet sektöründe olduklarını ve bayram yapamadıklarını ifade etti. Abiye satıcısı ise memurların tatil yapabildiğini ancak çalışanların çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

01.05.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, çiftçiler temizlik ve hizmet sektöründe bulunanlar çalışmaya devam etti.

1 Mayıs işçi bayramı olmasına rağmen işçiler çalışmasına devam etti. 1 Mayıs işçi bayramında devlet kurumları tatil yaparken çiftçiler,fırıncı, lokantacı ve diğer sektörlerdeki işçiler çalışmaya devam etti.

Ayçiçekleri için sabahın erken saatlerinde traktörle ilaç atmaya gelen Mehmet Ada havaların yağışlı gitmesi ile ayçiçekleri arasında çıkan yabani otlara ilaç atmaya geldiğini belirtti. Ada" bugün 1 mayıs ama ilaç atmak zorundayız erkenden geldim. 60 dönüm arazinin ilaçlaması gerekiyor. 1 mayıs ta olsa çalışmak zorundayız. iş beklemez" dedi.

Baloncu bayram dolayısı işe çıktığını söyleyen balon satıcısı Nihat Bozkaya "Bayram var ama iş yok. Sabah 70 tane balonu aldık geldik fakat bu saatte oldu. Siftah dahi yapamadık" dedi.

Dönerci baloncu kuaförde tatil yok

Döner ustası, 1 Mayıs'ın önceden beri var olduğunu ancak tatil yapmadıklarını ifade ederek, "Hizmet sektörü bayram yapamaz işimizin başındayız" dedi.

Erkek kuaförü Güray Özsaygılı, "1 Mayıs tatili için bütün esnaf kararı olursa ben iyi olur derim. Herkes bayram yapar ve zaten biz sabah başlayıp akşama kadar çalışıyoruz. Tabi bir noktada çalışmaya mecburuz" diye konuştu

Abiye satıcısı Sezen Belo "1 mayıs memurlar için tatil, çalışanlar için değil bizler çalışıyoruz onlar tatil yapsın" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

1 Mayıs, Fırıncı, Edirne, Kuaför, Tatil, Memur, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Çalışmalar Devam Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:34:17. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Çalışmalar Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement