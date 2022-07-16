Ankara'da 15 Temmuz ' Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Ankara'da 15 Temmuz ' Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 04:04

Ankara'da 15 Temmuz ' Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 15 Temmuz ' Demokrasi ve Milli Birlik Günü' çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, demokrasi şehitleri ise Türkiye'nin dört bir yanında Türk Bayrakları ile anıldı.

Ankara'da 15 Temmuz ' Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

ANKARA - 15 Temmuz ' Demokrasi ve Milli Birlik Günü' çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, demokrasi şehitleri ise Türkiye'nin dört bir yanında Türk Bayrakları ile anıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6. yılında AK Parti İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi.

Tören alanına girişte hazır bekleyen polis ekipleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Ali Kınık, Mustafa Ceceli, Uğur Işılak, Esat Kabaklı ve bir çok sanatçı yer aldı. Vatandaşlar konser sırasında keyifli anlar yaşadı. Programda ilahilerin yanı sıra alanı dolduran vatandaş dualar etti. Ayrıca Programa katılan çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla o gece hayatını kaybeden 251 şehidi andı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da 15 Temmuz ' Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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