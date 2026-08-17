Edirne\'de 17 Ağustos depremi unutulmadı

(EDİRNE) - 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Edirne Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı.

Edirne Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'nde arama kurtarma araçları ile İtfaiye Müdürlüğü, EDAK ve MAG-AMEDER tarafından gönüllü gidilen depremlerde yapılan arama kurtarmalara ait fotoğraflar sergilendi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da vatandaşlarla birlikte fotoğrafları inceledi. Daha sonra Polis Parkı'na toplama alanı tabelası asıldı. Edirne Belediyesi tarafından Balık Pazarı'nda da vatandaşlara lokma dağıtıldı.

"KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE PROGRAMLIYORUZ"

Başkan Gencan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası İstanbul depremine Edirne'nin hazırlıklı olduğunu ifade ederek, "İstanbul depreminde en müdahale edilebilecek şehir Edirne… Bu anlamda hem toplanma alanlarımız hem fiziki düzenlemelerimiz, oradaki vatandaşlarımızın buraya gelmesi noktasında oluşturacağımız altyapı, bunları çok kusursuz bir şekilde programlıyoruz. Bütün kurumlar sorumluluklarını kusursuz bir şekilde yerine getiriyor" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZLA DA PAYLAŞACAĞIZ"

Gencan, kentsel dönüşüm ile ilgili somuıt çalışmalar yapılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Edirne birinci derece deprem bölgesi görünmüyor ama aslında yıkıcı deprem geçmişimiz de çok eski değil. O yüzden yapı stoklarımız konusunda da ciddi sıkıntılarımız var. Eski yerleşim bölgelerimizde bu konuyu öncelikliyoruz. Sağolsun Sayın Bakanımız da bu konuda Edirne'ye önem veriyor. Bu konudaki hazırlıklarda bizlere destek oluyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili somut çalışmalarımızı da vatandaşlarımızla da paylaşacağız."