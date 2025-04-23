Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

(EDİRNE) - Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Edirne Valiliği önünde toplanan kortej, Hükümet Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz burada çocuklarla beraber anıta çelenk koydu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın da katıldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstiklal Ortaokulu öğrencisi Eylül Bakan, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını gerçekleştirdi.

Törene, Balkan ülkelerinde de öğrenciler katıldı.

Çocukların bayramını kutlayan Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliğini simgeleyen TBMM'nin açıldığı bu anlamlı günü, geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etmesi 23 Nisan'ı sadece bir tarih değil, bir milletin yarınlara olan inancının da sembolü haline getirmiş, çocuklara armağan edilen bu özel gün, sadece ülkemiz için değil, dünya genelinde çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olma özelliğine sahip olmuştur" diye konuştu.

"Sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Öğrenci Bakan ise "Türkiye Cumhuriyeti ve bizler için çok önemli bir güne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün tam 105 yıl önce temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli adımlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan TBMM'nin açıldığı gündür" dedi.

Tören sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, etkinlikler öğrencilerin Saraçlar Caddesi'ndeki halk oyunları gösterisiyle devam etti.