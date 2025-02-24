Edirne'de 24. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de 24. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Edirne Ulus Pazarı'nda gerçekleşen 24. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı'nın açılışı yapıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, fuarın bölgeye hitap etmesini umduğunu belirtti.

24.02.2025 19:13  Güncelleme: 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'de 24. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı, geniş bir katılımla gerçekleşti. Edirne Valisi Yunus Sezer, "İnşallah hem mekan hem de kapsam olarak tüm bölgeye hitap eder diye temenni ediyorum" dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Belediyesi'nin katkılarıyla 23-26 Şubat tarihleri arasında Edirne Ulus Pazarı'nda gerçekleşecek fuarın resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, fuarın tüm bölgeye hitap etmesi temennisinde bulundu.

Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Hem zamanlama olarak hem katılım olarak şu ana kadar yapılan fuarların ötesine geçmiş durumda. İnşallah hem mekan hem kapsam olarak tüm bölgeye hitap eder diye temenni ediyorum. Bu arada hava soğuk, tüm katılımcılarımıza, çiftçilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"Bu kadar kalabalık görmemiştim"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da şunları söyledi:

"24 yıldır devam eden bir organizasyon. Ben kendi adıma yıllardır Kırkpınar'ın yanında kurulan, orada insanların traktör görmesi için yapılmış bir organizasyon zannederdim, çocukluğumdan beri. Hoşuma giderdi, orada saklambaç oynardık, gezerdik. Çocuklar için güzel organizasyondu. Şehrimize gerçekten işlevsel anlamda kullanılabilmesi adına tarihi uygun olmuş. Ben daha önce bu kadar kalabalık görmemiştim, açılışlarında dahi görmemiştim."

"Yürekten ümit ediyorum"

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, "Bu güzel fuarın Trakya topraklarında çok önemli yeri olan gelecekte de stratejik öneme sahip olduğunu değerlendirdiğimiz tarımsal devamını, gelişimini ve zenginleşerek ilerlemesini canı yürekten ümit ediyorum" diye konuştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ise "Tarım, hayvancılık ve sanayi, ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve bölgesel büyümesinde kritik rol oynamaktadır. Edirne bereketli toprakların ve tarihi mirasıyla Trakya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. İşte bu fuar sektör paydaşlarını bir araya getirerek yeniliklerini takip etmelerine, iş birliklerini geliştirmelerine ve yeni pazarlara açılmalarına olanak sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yunus Sezer, Etkinlik, Ekonomi, Edirne, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de 24. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
18:59 Trump, Elon Musk’un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
18:31 Canlı anlatım Dev derbi başladı Canlı anlatım! Dev derbi başladı
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
09:04 Trump, Duda’yı 1,5 saat kapısında bekletti Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti
08:55 Survivor’a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik
08:53 Kar yağışı terk etmiyor Meteoroloji’den yeni uyarı Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
08:33 Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz
08:32 Aytun Çıray, AK Parti MYK’sına giren isim üzerinden Akşener’i hedef aldı Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 20:12:51. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de 24. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.