Edirne'de 24. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Yerel

(EDİRNE) - Edirne'de 24. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı, geniş bir katılımla gerçekleşti. Edirne Valisi Yunus Sezer, "İnşallah hem mekan hem de kapsam olarak tüm bölgeye hitap eder diye temenni ediyorum" dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Belediyesi'nin katkılarıyla 23-26 Şubat tarihleri arasında Edirne Ulus Pazarı'nda gerçekleşecek fuarın resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, fuarın tüm bölgeye hitap etmesi temennisinde bulundu.

Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Hem zamanlama olarak hem katılım olarak şu ana kadar yapılan fuarların ötesine geçmiş durumda. İnşallah hem mekan hem kapsam olarak tüm bölgeye hitap eder diye temenni ediyorum. Bu arada hava soğuk, tüm katılımcılarımıza, çiftçilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"Bu kadar kalabalık görmemiştim"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da şunları söyledi:

"24 yıldır devam eden bir organizasyon. Ben kendi adıma yıllardır Kırkpınar'ın yanında kurulan, orada insanların traktör görmesi için yapılmış bir organizasyon zannederdim, çocukluğumdan beri. Hoşuma giderdi, orada saklambaç oynardık, gezerdik. Çocuklar için güzel organizasyondu. Şehrimize gerçekten işlevsel anlamda kullanılabilmesi adına tarihi uygun olmuş. Ben daha önce bu kadar kalabalık görmemiştim, açılışlarında dahi görmemiştim."

"Yürekten ümit ediyorum"

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, "Bu güzel fuarın Trakya topraklarında çok önemli yeri olan gelecekte de stratejik öneme sahip olduğunu değerlendirdiğimiz tarımsal devamını, gelişimini ve zenginleşerek ilerlemesini canı yürekten ümit ediyorum" diye konuştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ise "Tarım, hayvancılık ve sanayi, ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve bölgesel büyümesinde kritik rol oynamaktadır. Edirne bereketli toprakların ve tarihi mirasıyla Trakya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. İşte bu fuar sektör paydaşlarını bir araya getirerek yeniliklerini takip etmelerine, iş birliklerini geliştirmelerine ve yeni pazarlara açılmalarına olanak sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi.