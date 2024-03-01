Edirne\'de Baharın Gelişi Marteniçka Bileklikleriyle Kutlandı

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Edirne'de baharın gelişi, eski bir Bulgar geleneği olan Marteniçka bileklikleri dağıtılarak kutlandı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Bulgaristan Başkonsolosu Borislav Dimitrov, konsoloslar Atanas Dimov ve Roberto İvanov, Saraçlar Caddesi'nde yöresel kıyafetleriyle kırmızı beyaz boncukla yapılmış Marteniçka bilekliği dağıttı. Vatandaşlar aldıkları bileklikleri takarak dilek diledi.

"İLKBAHARI HEYECANLA BEKLEMEYE BAŞLIYORUZ"

Konsolos Dimov, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1 Mart eski Bulgar geleneğidir Marteniçka'ları dağıtmak. Bizim Türkiye, Edirne'nin halkıyla o kadar dostane ilişkilerimiz var ki, buraya da geçmiştir bu gelenek. Her sene Mart'ın 1'nde beyaz kırmızı ipli bileklikler takıyoruz. Bunların sembolleri sağlık, bereket, huzur, dostluk, özgürlük. Bugünden itibaren ilkbaharı heyecanla beklemeye başlıyoruz. Bugünden itibaren doğanın yeniden canlanmasını kutluyoruz ve leylek görene kadar bunları takıyoruz ya da bir ağaç çiçeklerini açana kadar takıyoruz. Ondan sonra iyi niyetlerle bunları ya çiçekleri açan ağaca bağlıyoruz ya da taş altına bırakıyoruz ki ondan sonra sene bereketli olsun."

"AYNI BULUTA, AYNI NEHİR, SUYA BAKIYORUZ"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise, "Baharın gelişini bütün Balkan ülkelerinde hep birlikte Marteniçka'yla kutluyoruz. Bu Balkan geleneği bütün dost ülkelerimizle birlikte yaptığımız bir etkinlik, Bulgaristan Konsolosluğu'ndaki dostlarımızla. Biz aynı buluta, aynı nehir, suya bakıyoruz. Bulgar dostlarımıza komşu diyoruz. Bu çok kıymetli bizim için" dedi.