Edirne'de Bir Kadın İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Protesto Etmek İçin Farkındalık Oluşturdu - Son Dakika
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Edirne'de Bir Kadın İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Protesto Etmek İçin Farkındalık Oluşturdu

Edirne'de yaşayan Zeynep Güneş, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek amacıyla giydiği tişört ile kentin en işlek caddelerinde yürüyerek Filistin'e destek oldu. Güneş, farkındalık oluşturmak ve insanların dikkatini çekmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca İsrail mallarını boykot ederek Filistin'e destek olduğunu ve insanların seslerini duyurmasını istediğini ifade etti.

12.06.2024 13:55
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Edirne'de bir kadın, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için giydiği tişört ile farkındalık oluşturdu.

Edirne'de yaşayan 32 yaşındaki Zeynep Güneş, giydiği tişört ile İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. Güneş, kentin en işlek caddelerinde yürüyerek Filistin'e destek oldu. Filistin için bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Güneş, tek başına bu yola çıktığını söyledi.

Bu konuda duyarlılığı artırmak için bir farkındalık oluşturmak istediğini belirten Güneş, "En azından insanların dikkatini çekebilir. Bir kişiyi gördükten sonra onlar da Filistin için bir şeyler yapabilir diye düşünerek bu yola çıktım. Filistin için her şeyi yapmak istiyorum ve elimden geleni yapıyorum. Boykot sürecinde de İsrail mallarını araştırarak o şekilde eve sokuyorum. Halkın da bu şekilde ayağa kalkmasını istiyorum. Bir zulme engel olamayabilirsiniz ama en azından sesinizi duyurabilirsiniz. En azından sesinizi duyurun" dedi.

Arkasındaki yazıyı gördükten sonra 'Özgür Filistin' diye seslenenler olduğunu aktaran Güneş, "Destekleyen var, kızan var, kızmayan var. Ben alıştım. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama en azından katledilenleri, çocukları ve sivilleri göz önünde bulundursunlar. Filistin için canını verecek insanlar var, biz bakıyoruz hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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