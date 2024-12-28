Edirne'de Bulgar Turistlerin Alışverişi Durgun - Son Dakika
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Edirne'de Bulgar Turistlerin Alışverişi Durgun

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Edirne esnafı, Bulgar turistlerin bu yıl alışveriş yapmadığını ve fiyatların yüksek olduğunu belirtti.

28.12.2024 17:23
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(EDİRNE) - Edirneli esnaf, geçen sene yılbaşı öncesi Bulgarların daha çok alışveriş yaptığını, bu sene işlerinin durgun olduğunu söyledi. Esnaf Metin Doğan, "Normal zamanlarda geçen sene bu günlerde 20-25 otobüs geliyordu fakat bugün görüldüğü gibi koca gün 2 tane otobüs var. Onlar da bir şey almıyor. Fiyat soruyorlar, karşılaştırıyorlar, hesap yapıyor. 'Biz de aynı para, daha ucuz' diyor, almak istemiyorlar" dedi.

Bugün Bulgar para biri leva 18,73 liradan işlem gördü. Kur farkından dolayı Bulgar turistlerin Edirne'ye alışveriş için gelişlerinde azalma gözlendi. Edirneli esnaf, yılbaşı öncesi Bulgarların geçen seneye göre gelişlerinde azalma olduğunu, Türkiye'nin pahalı olduğu için Bulgarların alışveriş yapmak istemediklerini ifade etti.

"Pek gelmeyi tercih etmiyorlar"

Esnaf Metin Doğan, şunları kaydetti:

"Diğer senelere göre çok kötü. Yılbaşı geliyor, eski senelerde buralar dolup taşıyordu. Bu sene kimse yok. Neden diye soruyorsun, gerekçe 'fiyatların yüksel olmasından' diyor. 'Peynir, bazı ürünler bizde daha ucuz' diyor. O yüzden pek gelmeyi tercih etmiyorlar. Normal zamanlarda geçen sene bu günlerde 20-25 otobüs geliyordu fakat bugün görüldüğü gibi koca gün 2 tane otobüs var. Onlar da bir şey almıyor. Fiyat soruyorlar, karşılaştırıyorlar, hesap yapıyor. 'Biz de aynı para, daha ucuz' diyor, almak istemiyorlar."

Esnaf Mehmet Özden de "Bulgar vatandaşlarımızın fiyatlardan yakınıyor. Bulgaristan ve Türkiye'de fiyatlar eşit olduğundan dolayı işlerde düşüklük var. Geçen yıllara rağmen bu sene piyasa daha durgun. Fiyat eşitliği, pahalılıktan yakınıyorlar" diye konuştu.

Bir Bulgar vatandaşı da, turşu ve çam fıstığı aldığını belirterek Türkiye'nin çok ucuz olduğunu, yine alışverişe geleceğini, İstanbul'un pahalı olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Bulgar Turistlerin Alışverişi Durgun - Son Dakika

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