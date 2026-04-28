Edirne'de Bulgar Turistlerin İlgi Göstermesi Beklenen Balkan Pazarı Açılışı İçin Gün Sayılıyor

(EDİRNE) - Edirne'de Bulgar turistlerin uğrak noktalarından olması beklenen Balkan Pazarı'nda 142 Edirneli esnafın yeri, noter huzurundaki kura çekimiyle belirlendi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, "Tezgah yerlerini ve hak sahiplerini belirledikten sonra pazarımızın açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Edirne Belediyesi tarafından yenilenen Balkan Pazarı'nda tezgah açmaya hak kazanan 142 esnafın yerleri, Balkan Pazarı'nda noter eşliğinde çekilen kurayla belirlendi.

Edirne 4. Noteri tarafından çekilen kura öncesinde esnaflar bilgilendirildi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, 142 Edirneli esnafın pazar yeri kurasını çektiklerini belirterek hayırlı olmasını diledi.

Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır da 2 aydır bugün için uğraştıklarını ve tezgah yerlerinin belirlenmesinin ardından pazarın açılacağını ifade etti. Çerkez, şunları söyledi:

"Ulus Pazarı olarak bilinen, cuma günleri kurulan, daha sonra belediyemiz bünyesinde Ergene AŞ tarafından Balkan Pazarı adıyla kurulacak olan pazarımızın hazırlıkları tamamlandı. Bunun duyurularını yapmıştık. Müracaatları aldık. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 142 pazarcımız kuraya girmeye hak kazandı. Bundan sonraki süreçte pazarcılarımızdan sonra boş kalan yerlerle ilgili salı ve çarşamba günü Edirne dışındaki, başta komşu ilçelerimiz ve illerimiz olmak üzere pazarcılarımızın müracaatlarını alacağız ve perşembe günü burada bu saatte onların kuralarını çekeceğiz. Böylelikle pazarda tezgah yerlerini ve hak sahiplerini belirledikten sonra pazarımızın açılışını gerçekleştireceğiz."

Hasır, kuranın herkese hayırlı olmasını diledi.