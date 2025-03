Edirne'de İmamoğlu'na Destek Buluşması

(EDİRNE) - Edirneliler, gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için toplandı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Bu buluşmalar barışçıl yolda demokratik haklarımızı, anayasal haklarımızı savunmak için buradayız. Ekrem Başkan özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her gece sokaktayız her gece mücadele edeceğiz" dedi.

Edirnelilerin demokrasi buluşması, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda gerçekleşti. Ellerinde Türk bayrakları alan yüzlerine İmamoğlu maskesi takan vatandaşlar, İmamoğlu için özgürlük çağrısında bulundu. Düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dev ekrana yansıtılan videoları izlendi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, programda konuşma gerçekleştirdi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

"Bu toplantılar, buluşmalar her hangi bir buluşmalar değil. Bu buluşmalar barışçıl yolda demokratik haklarımızı, anayasal haklarımızı savunmak için buradayız. Dün akşam da sokaktaydık. Ekrem Başkan özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her gece sokaktayız her gece mücadele edeceğiz. Benim genç kardeşlerim benim Edirneli hemşehrilerim asla korkmazlar, mücadeleden vazgeçmezler. Bunu herkes böyle bilsin. Yine çok çok olumsuz haberle güne uyandık. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, benim de hocamdı. Yönetimi de görevden alındı. Bunu da asla kabul etmiyoruz."

"Bunları bertaraf etmek istiyoruz"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da, şunları söyledi:

"Bizler çok zor günler yaşıyoruz. Hem fiziki hem psikolojik olarak zorluklarla karşı karşıyayız. Sürecin içerisinde bildiğimiz, bilmediğimiz çok büyük kötülüklerle karşı karşıyayız. Bunları bertaraf etmek istiyoruz. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partilerin mücadelesi değildir. Bu demokrasiye, insanlara sevgiye, dostluğa ve cumhuriyetçi gençleğe inanlarının mücadelesidir."