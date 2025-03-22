Edirne'de İmamoğlu'na Destek Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de İmamoğlu'na Destek Buluşması

Geniş Video İzle

Edirneliler, gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda toplandı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, barışçıl mücadele vurgusu yaptı.

22.03.2025 11:23  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirneliler, gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için toplandı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Bu buluşmalar barışçıl yolda demokratik haklarımızı, anayasal haklarımızı savunmak için buradayız. Ekrem Başkan özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her gece sokaktayız her gece mücadele edeceğiz" dedi.

Edirnelilerin demokrasi buluşması, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda gerçekleşti. Ellerinde Türk bayrakları alan yüzlerine İmamoğlu maskesi takan vatandaşlar, İmamoğlu için özgürlük çağrısında bulundu. Düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dev ekrana yansıtılan videoları izlendi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, programda konuşma gerçekleştirdi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

"Bu toplantılar, buluşmalar her hangi bir buluşmalar değil. Bu buluşmalar barışçıl yolda demokratik haklarımızı, anayasal haklarımızı savunmak için buradayız. Dün akşam da sokaktaydık. Ekrem Başkan özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her gece sokaktayız her gece mücadele edeceğiz. Benim genç kardeşlerim benim Edirneli hemşehrilerim asla korkmazlar, mücadeleden vazgeçmezler. Bunu herkes böyle bilsin. Yine çok çok olumsuz haberle güne uyandık. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, benim de hocamdı. Yönetimi de görevden alındı. Bunu da asla kabul etmiyoruz."

"Bunları bertaraf etmek istiyoruz"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da, şunları söyledi:

"Bizler çok zor günler yaşıyoruz. Hem fiziki hem psikolojik olarak zorluklarla karşı karşıyayız. Sürecin içerisinde bildiğimiz, bilmediğimiz çok büyük kötülüklerle karşı karşıyayız. Bunları bertaraf etmek istiyoruz. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partilerin mücadelesi değildir. Bu demokrasiye, insanlara sevgiye, dostluğa ve cumhuriyetçi gençleğe inanlarının mücadelesidir."

Kaynak: ANKA

Ahmet Baran Yazgan, Filiz Gencan Akın, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Edirne, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de İmamoğlu'na Destek Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
Kişisel veriler ele geçirildi iddiası Murat Ongun’a ait olduğu ses kaydı dosyada Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 Kişisel veriler ele geçirildi iddiası Murat Ongun’a ait olduğu ses kaydı dosyada Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:45:14. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de İmamoğlu'na Destek Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement