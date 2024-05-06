Edirne'de Kakava- Hıdırellez Şenlikleri sona erdi - Son Dakika
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Edirne'de Kakava- Hıdırellez Şenlikleri sona erdi

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Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Kakava- Hıdırellez Şenlikleri, binlerce kişinin katılımıyla sona erdi. Şenliklerde Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubu'nun darbuka gösterisi büyük ilgi gördü.

06.05.2024 15:31  Güncelleme: 15:44
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(EDİRNE) - Edirne Belediyesi'nin 4-6 Mayıs günleri arasında düzenlediği UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava- Hıdırellez Şenlikleri, binlerce kişinin katılımıyla bugün sona erdi.

Şenlikler, bugün Saraçlar Caddesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubu'nun darbuka gösterisiyle son buldu. Kente gelen yerli ve yabancı turistler Ritim Grubu'nun gösteriyle doyasıya eğlendi. Gösteriye Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da katıldı. Akın, Ritim Grubu'yla birlikte darbuka çaldı.

"ÖNCEKİ SENELERE NAZARAN ÇOK FAZLA BİR KALABALIK VARDI"

Gazetecilere açıklama yapan Akın, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir 3 gün geçirdik. Bugün organizasyonumuzun son günü, kadınlarımızla beraberiz. İşte Edirne tam da böyle bir şehir. Şehir dışından gelen kadınlarımız, şehirlilerimiz hep beraber, özellikle kadınlarımız gönüllerince eğlendiler. Çok güzel sahne performansları izledik, çok keyifliydi. Gerçekten muazzam bir kalabalık vardı. Sayısal olarak sorarsanız, elimde net rakam yok. Ama şunu gördük, alanda ve şehrimizde önceki senelere nazaran çok fazla bir kalabalık vardı. Bu çok güzel aynı zamanda bize de bir sorumluluk yüklüyor. Boş durmadık alanda bir taraftan anket yaptırdık. Eksiklerimiz neler, neleri tamamlarsak eksikleri tamamlarsak önümüzdeki sene nasıl bir organizasyon yapabiliriz diye. Ben Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam bir çaba sarf ettiler. Kendi çalışma arkadaşlarıma, birim amirlerime çok teşekkür ediyorum."

Edirne\'de Kakava- Hıdırellez Şenlikleri sona erdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Kakava- Hıdırellez Şenlikleri sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Kakava- Hıdırellez Şenlikleri sona erdi - Son Dakika
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