Edirne\'de Kepçe İle Romantik Sürpriz

Edirne'de yaşayan kepçe operatörü Sefa Kurt, Sevgililer Günü'nü unuttuğunu fark edince eşinin gönlünü almak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. İş makinesinin ucuna bağladığı gül buketi ve balonu balkona uzatan Kurt'un sürprizi renkli görüntüler oluşturdu.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutan kepçe operatörü Sefa Kurt, eşinin gönlünü almak için manitou denilen iş makinesinin ucuna bağladığı gül buketi ve balonu evlerinin balkonuna uzattı. Kepçeyle yapılan romantik sürpriz, hem Kurt'un eşini hem de çevredeki vatandaşları şaşırttı.

Mahalle bu sürprizi konuştu

Apartman önünde gerçekleşen ilginç kutlama kısa sürede ilgi odağı oldu. Balkona kadar uzanan çiçekli jest karşısında Kurt'un eşinin mutluluğu yüzüne yansırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Ortaya çıkan renkli görüntüler, Edirne'de Sevgililer Günü'nün en konuşulan sürprizlerinden biri olarak hafızalara kazındı. - EDİRNE