Edirne\'de Kuru Bamya Fiyatları Yükseldi

Edirne'de kuru bamyanın kilogram fiyatı bin 500 liraya yükseldi. Aktar Ayşe Neşe Açar, "Bu devirde alana da satana da zor. Pahalı alınıyor, pahalı da satmak zorunda kalıyoruz. Bir bağ şeklinde tartarak alan var. Kilosu bin 500 lira. Bir kilo alan var, bütçesine göre 100-200 liralık alan var. Biz de ne kadar isterlerse o kadar vermeye çalışıyoruz" dedi.

Aktar Ayşe Neşe Açar, kuru bamyanın kilosunun bin 500 lira olduğunu belirterek pahalı da olsa alan vatandaşların olduğunu söyledi. Herkesin bütçesine göre kuru bamya aldığını ifade eden Açar, yılbaşından sonra kuru bamyanın satış fiyatına zam geldiğini kaydetti.

"YEMEK İSTİYORUZ, ÇOCUKLARIMIZA YEDİRMEK İSTİYORUZ"

Açar, şunları söyledi:

"Müşterilerimize bir ip şeklinde verebiliyoruz. Bir ipi tartıyorum ne kadar gelirse o kadar veriyoruz. Müşterilerimizin bütçesine uygun davranmaya çalışıyoruz. Herkesin almasını sağlıyoruz. Kilosu bin 500 lira diye bir kilo olarak vermiyoruz. Bu devirde alana da satana da zor. Pahalı alınıyor, pahalı da satmak zorunda kalıyoruz. Bir bağ şeklinde tartarak alan var. Kilosu bin 500 lira. Bir kilo alan var. Bütçesine göre 100-200 liralık alan var. Biz de ne kadar isterlerse o kadar vermeye çalışıyoruz. Dizmesi, kurutması epey zaman alıyor. Zor bir ürün ama lezzetli, müşterilerimiz seviyor. Pahalı da olsa yine de az çok mutfağımıza girmesini istiyoruz. Yemek istiyoruz, çocuklarımıza yedirmek istiyoruz. Bamya çorbası oluyor, salçalı, etli bamya yemeğimiz oluyor. En son yılbaşından sonra zam geldi. Mesala bin 400 ise kilogramı bin 500 oldu."