Edirne\'de Mahalle Ligi Projesiyle Binlerce Öğrenciye Ulaşıldı

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(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'de il defa Edirne'de uygulanan Mahalle Ligi projesinde, 6 bin 685 öğrenciye ulaşıldığını söyledi. Sezer, "Bu Türkiye'de ilk kez uygulanan bir proje oldu. 6 bin 685 öğrencimiz hem ortaokul hem ilköğretim hem de lise düzeyinde katılım sağladılar. 1700 tane hiç spora gitmeyen öğrencimiz bu proje kapsamında yer aldı" dedi.

Şükrüpaşa Atletizim sahasında gerçekleştirilen Mahalle Ligi futbol finalinde, Gazi Osmanpaşa Ortaokulu ile İsmail Güner Ortaokulu karşı karşıya geldi. Edirne Valisi Yunus Sezer de final maçını izledi. Normal süresi 1-1 berabere kalan final maçının ardından penaltı atışlarına geçildi. İsmail Güner Ortaokulu, penaltı atışlarında üstünlük sağlayarak Mahalle Ligi'nin şampiyonu oldu. Edirne Valisi Yunus Sezer, başarılı sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

"ZARARLI ALIŞKANLARDAN UZAK DURSUNLAR"

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birinci dönem başlayan projemiz vardı. Bu proje Mahalle Lig'i projemiz. İstiyoruz ki, spor yapmayan hiçbir çocuğumuz kalmasın. Boş zamanlarını sporla değerlendirsinler. Hem okul başarıları artsın hem fiziki başarıları artsın. Zararlı alışkanlardan uzak dursunlar. Bu Türkiye'de ilk kez uygulanan bir proje oldu. 6 bin 685 öğrencimiz hem ortaokul hem ilköğretim hem de lise düzeyinde katılım sağladılar. 1700 tane hiç spora gitmeyen öğrencimiz bu proje kapsamında yer aldı. Bu çok önemli. Hem devamsızlıkları etkiledi hem okul başarısını etkiledi hem de okulla ilgili motivasyonlarını üst düzeye çıkardı."