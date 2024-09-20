Edirne\'de Öğrenciler Kiralardan Şikayetçi

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(EDİRNE) - Edirne Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, kentte artan kira fiyatları nedeniyle zorladıklarını belirtti. Üniversite öğrencisi Miraç Çelik, "Buraya öğrenci olarak il dışından geldik, başlangıçta arkadaşlarla ev tutmayı düşündük, ancak kiralar çok pahalı olduğu için bu mümkün olmadı. Yurtta kalmak zorunda kaldık ve yurdumuz fakülteye çok uzak. Her gün git gel yapmak zorundayız. Ev fiyatları tutulacak gibi değil" dedi.

Edirne'de üniversite öğrencileri, ev kiralarının yüksek olmasından yakındı.

"5-6 kişinin aynı evi tutması gerekiyor"

Salih Efe Bulut, şunları söyledi:

"Kiralar 10-15 bin TL'den başlıyor, bayağı pahalı. Öğrenciler toplu şekilde eve çıkarsa ancak uygun olabilir. Tek kişi çıkmak çok zor. 2-3'ncü sınıfta toplu öğrencilerle eve çıkmayı planlıyorum ama fiyatlar düşerse. Şu an 5-6 kişinin aynı evi tutması gerekiyor, başka türlü imkan yok."

Gürkan Altun ise Edirne'deki kiraları İstanbul'la karşılaştırarak "İstanbul'a göre biraz pahalı, öğrenci olarak burada kalmak zor. Eşyalı evler daha da pahalı. Eşyasız evde kalamayacağımız için eşyalı evleri kiralayamıyoruz. Bir arkadaşla ev tutmak zorundayız ama ilk yılımız olduğu için zorlanıyoruz, şimdilik yurtta kalıyoruz. Ailem aylık 5 bin lira gönderiyor, bu sadece yurtta kaldığım için yetiyor. Evde kalsam masraflar daha da artar" dedi.

"Yurtta kalmaya mecburuz"

Miraç Çelik de eve çıkmakta yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, "Buraya öğrenci olarak il dışından geldik, başlangıçta arkadaşlarla ev tutmayı düşündük, ancak kiralar çok pahalı olduğu için bu mümkün olmadı. Yurtta kalmak zorunda kaldık ve yurdumuz fakülteye çok uzak. Her gün git gel yapmak zorundayız. Ev fiyatları tutulacak gibi değil, yurtta kalmaya mecburuz" şeklinde konuştu.