Edirne'de Okullarda Şiddet Kınandı
Edirne'de Okullarda Şiddet Kınandı

16.04.2026 18:10
Edirne'de Öğrenci Veli Derneği ve Eğitim Sen, okullardaki silahlı saldırıları kınadı.

(EDİRNE) - Öğrenci Veli Derneği ve Eğitim Sen Edirne Şubesi, okullarda yaşanan silahlı saldırıları kınadı. Derneğin Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, "Artık gerçeklerle yüzleşin, şiddet sistematik bir sorundur. Eğitim politikaları iflas etmiş, sorumluluk makamındakiler görevlerini yerine getirmemektedir. 'Münferit' diyerek gerçeği örtemezsiniz. Sorumluluğu sadece ailelere yıkarak kendinizi aklayamazsınız. Bu ülkenin çocuklarının can güvenliği, sizin siyasi söylemlerinizden daha değerlidir" dedi.

Öğrenci Veli Derneği ve Eğitim Sen Edirne Şubesi, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Eyleme, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi. Öğrenci Veli Derneği Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, okullarda yaşanan silahlı saldırılara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Devletin en temel görevi yaşam hakkını savunmaktır. Güvenli okul ortamları, kamusal bir hak ve sorumluluktur. Bugün ise okullar çocuklar için güvenli alanlar olmaktan çıkmış, fiziksel ve psikolojik tehditlerin yaşandığı alanlara dönüşmüştür. Toplumu şiddetle kuşatan, çocukları her gün ekran başında ölüm ve adaletsizlik görüntülerine maruz bırakan bu düzen, eşit ve adil bir gelecek fikrini de yok etmektedir."

"Artık gerçeklerle yüzleşin, şiddet sistematik bir sorundur"

Bir kez daha okulların rekabet içinde sınavlara hazırlık merkezleri değil, çocukların sağlıklı gelişimi için psikolojik ve sosyal gelişimlerinin de desteklendiği yaşam alanları olmak zorunda olduğu gerçeğini karar alıcılar görmek zorundadır. Artık gerçeklerle yüzleşin, şiddet sistematik bir sorundur. Eğitim politikaları iflas etmiş, sorumluluk makamındakiler görevlerini yerine getirmemektedir. 'Münferit' diyerek gerçeği örtemezsiniz. Sorumluluğu sadece ailelere yıkarak kendinizi aklayamazsınız. Bu ülkenin çocuklarının can güvenliği, sizin siyasi söylemlerinizden daha değerlidir."

Kaynak: ANKA

