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Edirne'de Örgü İşi Yapan Ev Hanımı Yurt Dışından Sipariş Alıyor - Son Dakika
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Edirne'de Örgü İşi Yapan Ev Hanımı Yurt Dışından Sipariş Alıyor

Edirne'de yaşayan ev hanımı Melek Gamsız, ilkokul yıllarında öğrendiği örgü işini ticarete dönüştürerek gelir elde etmeye başladı. Sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle yurt dışından bile müşteri kazanan Gamsız, çeşitli örgü hesaplarını takip ederek kendisine arkadaşlar edindi ve fikir alışverişinde bulunuyor.

Edirne\'de Örgü İşi Yapan Ev Hanımı Yurt Dışından Sipariş Alıyor
13.12.2023 - 10:06,
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Edirne'de yaşayan ev hanımı Melek Gamsız, ilkokul yıllarındayken öğrendiği örgü işini arkadaşlarının teklifi sonrası ticarete dönüştürerek gelir elde etmeye başladı. Kısa sürede değişik modeller ortaya çıkaran Gamsız, şimdi yurt dışından bile sipariş alıyor.

İlkokul yıllarındayken öğrendiği örgü işinde kendisini geliştiren 42 yaşındaki ev hanımı Melek Gamsız, hobi olarak başladığı işte kısa sürede usta oldu ve bunu kazanca dönüştürmeye karar verdi. El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle görücüye çıkaran Gamsız, yelekten çantaya, patikten şapkaya kadar her işi yapıyor ve ev hanımlarına örnek oluyor.

İlk başlarda kendi yakın çevresine ve ailesine hediyelik olarak çeşitli örgüler yapan ev hanımı Gamsız, şimdi siparişlere yetişmeye çalışıyor. Yaptığı ürünlerin beğenilmesi sonrası müşteri sayısı artan Gamsız, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da sipariş almaya başladı. Sosyal medya platformu üzerinden kendisine bir sayfa açan Gamsız, çeşitli örgü hesaplarını takip ederek kendisine arkadaşlar edindi. Kurduğu dostluklar sayesinde çevresini genişleten Gamsız, sipariş aldığı müşterileriyle görüntülü konuşma yaparak fikir alışverişinde de bulunuyor.

Almanya'dan toplu sipariş geldiğini belirten Gamsız, yurt dışı siparişlerinde bazen arkadaşlarıyla, bazen de memleketlerindeki yakınlarıyla iletişime geçerek gönderim yaptığını söyledi. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Almanya'daki müşterisi 41 yaşındaki Tuğba Ückulak ile görüntülü konuşma yapan Gamsız, ürünlerinin beğenilmesinden gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

"2 yıl önceye kadar hep hediye olarak örerdim"

Eskiden beri örgü örmeyi çok sevdiğini söyleyen Gamsız, "İlkokula giderken arkadaşlar örerdi. Onunla başladım. Sonra kendime, kardeşlerime kazaklar, etekler örmeye başladım. Çevremdekilere yeğenlere falan da örüyordum. 2 yıl önceye kadar hep hediye olarak örerdim. Örgü örmeye hobi olarak başlamıştım. 2 yıl önce bir arkadaş katip çantalar şapkalar örüyordu. Ben de internetten modellere bakarak çeşitli modeller örmeye başladım. Güzel işler ortaya çıkardım. İşlerimi gören arkadaşlar hediye götürmek istediği yakınları için parayla ördürmeye başladılar. Sosyal medya hesabı açtım. Sonra oradan bir sipariş aldım. Öyle bir sevinçli oldum ki ilk siparişte çok heyecanlıydım. Güzel geri dönüşlerin olması beni daha da heveslendirdi. Şimdi siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum. 2-3 aylık siparişlerim var" dedi.

İlk siparişin Almanya'dan geldiğini belirten Gamsız, sosyal medyadan gören ve tanıyanların katkısının büyük olduğunu ve hobisini kazanca çevirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Evinin tuhafiye gibi olduğunu ve şuan motifli hırka, katip çanta ve şapka gibi talebe göre her türlü örgüyü örebildiğini aktaran Gamsız, Yaptıklarının beğenilmesi ve kazanca dönüşmesinin çok daha güzel bir duygu olduğunu belirterek ev hanımlarına seslendi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edirne'de Örgü İşi Yapan Ev Hanımı Yurt Dışından Sipariş Alıyor - Son Dakika
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