Edirne'de Özel İşletmelere Ait Otoparklar Tahliye Edildi - Son Dakika
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Edirne'de Özel İşletmelere Ait Otoparklar Tahliye Edildi

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Edirne Belediyesi, özel işletmelerce kullanılan otoparkları tahliye etti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bu alanların bundan sonra Edirne Belediyesi tarafından işletileceğini duyurdu. Vali Yunus Sezer, tahliyenin kamu alanının istismarını önleme amacı taşıdığını vurguladı.

24.12.2024 17:12  Güncelleme: 17:22
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(EDİRNE) - Edirne Belediyesine ait olan özel işletmelerce kullanılan otoparkların tahliyesi gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Otoparklarla ilgili devam eden bir süreç vardı. Gerek Edirne Valimiz gerek emniyet müdürümüz gerek Edirne Belediyesi hukuki olarak yapması gerekeni, mevzuat gereği yerine getirmesi gereken fiili durumu ortaya çıkardı. Şu an itibariyle otoparkların tahliyesi gerçekleşti" dedi.

Edirne Belediyesine ait olan ve özel işletmecelerle kullanılan otoparkların tahliyesi gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, özel işletmelerce kullanılan otoparkların istismara neden olduğunu söyledi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise, tahliyesi gerçekleşen otoparkların bundan sonra Edirne Belediyesi tarafından işletileceğini ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, şunları kaydetti:

"Aslında burada yapılan işlem yanlış iliklenen düğmenin doğru şekilde iliklenmesi için alınan bir karar. Bununla ilgili olarak da bize belediye tarafından tedbir alınması noktasında talep var. Buralar kamunun yerleri ve halkın ortak kulandığı alanlar. Dolayısıyla bu alanlarda istismarın önüne geçmek lazım. Her istismar farklı istismarı doğuruyor. Bu asayiş problemlerine neden oluyor. Bu da önemli bir mesele. Emniyetimizin aldığı tedbir de, belediyemizin trafik komisyonun almış olduğu kararın uygulanmasından ibarettir, tamamen hukukidir. Burayla ilgili olarak belediyenin şehir içi trafiği kolaylaştıracak şekilde belediyemizin de bir uygulama yapması gerekiyor. O da uygulamayı yakın zamanda yapacaktır diye düşünüyoruz."

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da şöyle konuştu:

"Otoparklarla ilgili devam eden bir süreç vardı. Gerek Edirne Valimiz gerek Emniyet Müdürümüz gerek Edirne Belediyesi hukuki olarak yapması gerekeni, mevzuat gereği yerine getirmesi gereken fiili durumu ortaya çıkardı. Şu an itibarıyla otoparkların tahliyesi gerçekleşti. Bu uzun zamandan beri gerçekleştirilmesi gereken hukuki bir süreçti. Bu sürecin sonuna geldik. Bundan sonra otoparklarımız Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletilecek. Vatandaşlara bunun duyurusunu yapmak istiyoruz. Edirne Belediyesi tarafından bir süreç yürütülecek."

Edirne\'de Özel İşletmelere Ait Otoparklar Tahliye Edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Özel İşletmelere Ait Otoparklar Tahliye Edildi - Son Dakika

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