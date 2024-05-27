Edirne'de Sivil Toplum Kuruluşları Tiny House'lara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Edirne'de Sivil Toplum Kuruluşları Tiny House'lara Tepki Gösterdi

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Edirne'de sivil toplum kuruluşları, tarım arazilerine izinsiz olarak kurulan Tiny House'lara tepki gösterdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu eylemlerin tarımın sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini ve çevresel dengenin bozulmasına yol açtığını belirtti. Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk ise tarlaların tarım alanının dışına çıktığını ve bu durumun düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

27.05.2024 14:30
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(EDİRNE) - Edirne'de sivil toplum kuruluşları Tiny House'lara tepki gösterdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Tiny House adı verilen küçük evlerin izinsiz olarak tarım arazilerine kurularak arazilerin işgal edilmesinin endişe verici olduğunu belirtti.

Edirne'de sivil toplum kuruluşları Tiny House adı verilen küçük evlerin tarım arazileri üzerine kurulmasına tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı şunları söyledi:

"Bu şekilde tarım arazilerinin izinsiz olarak Tiny House adı verilen küçük evlerin kurulması suretiyle işgal edilmesi endişe vericidir. Bu eylemler hem tarımın sürdürebilirliğini tehdit etmekte hem de çevresel dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bu şekilde hiçbir izin alınmadan gelecek nesillere borcumuz olan tarım topraklarımızın yok olmasına müshade edilmemelidir. Bu noktada tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda toplum olarak daha duyarlı olmalıyız. Edirne ilinde ve diğer bölgelerde yaşanan bu tür izinsiz yapılaşmaların önlenmesi için yerel yönetimlerin güçlü politikalar geliştirmesi ve etkin denetim mekanizmaları oluşturulması kamuoyunu bilinçlendirmek ve sorunu çözümü için harekete geçmek amacıyla tarım arazilerin izinsiz olarak işgal edilmesine karşı ortak bir mücadele yürütülmesi gerekmektedir."

" Havuzun tarım arazisinde ne işi var?"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk yapılan işlemler sonucu tarlaların tarım alanının dışına çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu öyle bir hal aldı ki, çılgınca olmaya başladı. Özellikle depremden sonra her önüne gelen bir tane tarla ile emlak fiyatlarını karşılaştırıyorlar. Çok düşük olunca internet üzerinden sınırsız tarla alıyorlar. Bu tarlalar tamamen tarım dışına çıkıyor. Her şey kanunda belirtilsin. Hangi köylerde olacak, köylerin neresinde olacak sınırsız bir şekilde, adam 'hobi bahçesi yapacağım' diyor, havuz yapmış. Havuzun tarım arazisinde ne işi var? Havuzlu villa istiyorsa gidecek deniz boyundan alacak."

Edirne\'de Sivil Toplum Kuruluşları Tiny House\'lara Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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