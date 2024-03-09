Edirne\'de Tıp Fakültesi öğrencileri İsrail\'in Gazze\'yi işgalini protesto etti

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin terör, soykırım ve İsrail'in Gazze'yi işgalini protesto etmek amacıyla başlattığı sessiz yürüyüşün bu hafta 16'ncısı gerçekleştirildi.
Edirne'deki Eski Cami önünde bir araya gelen tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler, ellerinde dövizler ve pankartlar sessiz yürüyüş yaptı. Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyüş yapan tıp fakültesi öğrencileri, sessiz yürüyüşün 16'ncısını gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto eden öğrenciler, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muammer Morkoç okudu.
Morkoç, İşgalci İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek tam 154 gündür, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda, bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğine değindi.
"İşgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile sivilleri öldürüyor"
Terör devleti İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini arttırarak sürdürdüğünü söyleyen Morkoç, "Gazze'nin kuzeyinde 400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip işgalci terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Han Yunus bölgesinde işgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile sivilleri öldürüyor. Gazze'nin güneyine sıkışmış 1.5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Güneyin son noktası Mısır sınırında, Refah kentinde 1.2 milyon insan bir mahalleye sıkışmış durumda ve İsrail bu bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ediyor. Gazze'ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor" ifadelerine yer verdi.
Bütün bu saldırılarla birlikte Gazze'ye insani yardımın girmesine de izin verilmediğine değinen Morkoç, Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin verildiğini hatırlattı. Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından birinin 'Boykot' olduğunu vurgulayan Morkoç, meslektaşlarına ve vatandaşlara boykot çağrısında bulundu.
İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdikleri mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini aktaran Morkoç, tüm sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanına katılmaya davet etti. - EDİRNE
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