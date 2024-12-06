Edirne'de Tır Şoförleri Macaristan Belgesi Bekliyor - Son Dakika
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Edirne'de Tır Şoförleri Macaristan Belgesi Bekliyor

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Tır şoförleri, Macaristan Transit Geçiş Belgesi eksikliği nedeniyle Edirne'de mağdur durumda.

06.12.2024 16:59
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(EDİRNE) - Edirne'de tır şoförleri, Macaristan Transit Geçiş Belgesi Avrupa ülkelerine vermediği gerekçesiyle Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında yaklaşık bir haftadır zor şartlarda yaşadıklarını ifade etti. İsveç'e elektrik direği götürdüğünü ifade eden tır şoförü Hüseyin Kahvecioğlu, "Ben cuma günü geldim, bekliyorum. Belgeler zamanında gelse bu sıkıntılar yaşanmaz" diye konuştu.

Tır parkında Macaristan Transit Geçiş Belgesi verilmesini yaklaşık bir haftadır beklediklerini dile getiren tır şoförleri, tır kabinlerinde yattıklarını ve yemek masraflarını ceplerinden ödediklerini söyledi. Tır şoförleri, Macaristan'ın yakın zamanda yaklaşık 3 bin tıra "Transit Geçiş Belgesi" verdiğini ifade ederek, arkadan gelen tırların Edirne'de aynı sıkıntıyı yaşayacağını kaydetti. 27. dönem CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, tır şoförlerinin sorunlarını dinledi.

"Tırların beklemesi döviz kaybına neden oluyor"

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burası Kapıkule gümrüğü, tırlar aracıyla tüm Dünya'ya nakliye yapılıyor ve Türkiye'ye döviz getiriyor. Ama yaklaşık bir haftadır burada bekleyenler var, mağdur olmuşlar. Sorunun temel nedeni Macaristan'dan verilen bir transit geçiş belgesi. O belge şu aylarda verilmiyor, verilirse de sınırlı sayıda. Tırların içinde narenciye, tarım, gıda ürünü, bozulacak ürünler de var. Özellikle de şoförlerimiz burada mağdur. Tırların beklemesi özellikle Türkiye'nin döviz kaybına neden oluyor. Şu anda dövize çok ihtiyacı olan bir ülkede yaşıyoruz ama ihracat yapamıyoruz yazıktır, günahtır."

"Geriden gelen arabalar aynı sıkıntıları çekecekler"

İsveç'e otomobil parçası ihracatı yapan tır şoförü Mehmet Filiz, "Kabinlerde yatıyoruz, dolaplarda, lokantalardan yiyoruz. Günlük masraflarımız oluyor. 3 bin 500 araca izin geldiği söyleniyor. Tekrar gelen arabalar aynı mağduriyeti yaşayacaklar. Arabalar bir hafta yattı, şimdi 3 bin araba çıkacak geriden gelen arabalar aynı sıkıntıları çekecekler" dedi.

İsveç'e elektrik direği götürdüğünü ifade eden tır şoförü Hüseyin Kahvecioğlu, "Ben cuma günü geldim, bekliyorum. Talebimiz belgeler bitmeden gelmesi. Belgeler zamanında gelse bu sıkıntılar yaşanmaz" diye konuştu.

Tır şoförü Halil Baraj ise "Narenciye yüklemişim bir haftadan beri Macar dozvolası bekliyoruz. Bunu her sene Macaristan yapıyor. Özellikle Türk şoförlerine yapıyor. Diğer Avrupa ülkelerinin hiçbir tanesininde yok. Belgeleri sınırlı sayıda gönderiyorlar. Tır şoförleri burada 4-5 gün bekliyor. Bulgar gümrüğü de seri bir şekilde çalışmıyor. Büyüklerimiz el atarsa, herkes mağdur. Herkes kendi cebinden yiyor. Soğuk arabalarda yatıp kalkıyorlar. Çoğu orta yaşın üstünde yazık, günah" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Tır Şoförleri Macaristan Belgesi Bekliyor - Son Dakika

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