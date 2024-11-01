Edirne'de 'Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali' Başladı - Son Dakika
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Edirne'de 'Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali' Başladı

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Edirne'de gerçekleştirilen ilk 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali', kortej yürüyüşüyle start aldı. Vali Yunus Sezer ve protokol üyeleri festival kapsamında geleneksel helva hazırladı.

01.11.2024 17:54  Güncelleme: 20:17
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(EDİRNE) - Edirne'de birincisi gerçekleştirilen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı.

Edirne Valiliği himayesinde başlayan festival kortejine Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti temsilcileri, aşçılar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bando takımı eşliğinde, Edirne Valiliği bahçesinden başlayan kortej yürüyüşü, Selimiye Meydanı'nda Mimar Sinan heykelinde sona erdi. Protokol üyeleri, şekerleme ustası Arif Meriç'in hazırladı gaziler helvası kazanının başına geçerek kürekle helvayı karıştırdı.

"Amacımız kültürel, gastronomi mirasımıza sahip çıkmak"

Edirne Valisi Yunus Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tarihi başkentimize, güzel Edirne'mize her şeyden önce hayırlı olsun. Edirne'miz tarihi bir başkent, büyük bir kültürel mirasın üzerinde oturuyor. Hem Balkanların hem Rumeli mutfağının hem de saray mutfağının çıkış noktası aynı zamanda beşiği durumunda. Uzun süredir yapılan bir çalışma var. Köyler aynı zamanda saray mutfağı taranarak 'Topraktan Sofraya' kitabını hazırladık. Onunla ilgili bir stüdyo kuruldu. Bu stüdyoda yemeklerin tamamının çekimi yapıldı. Amacımız kültürel, gastronomi mirasımıza sahip çıkmak ayını zamanda da bunu hazırlanışıyla, reçeteleriyle beraber gelecek nesillere aktarmak."

Kortej yürüyüşünden sonra vatandaşlara Gaziler helvası ikram edildi. Organizasyon, 2-3 Kasım'da Karaağaç Tren Garı'nda devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de 'Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali' Başladı - Son Dakika

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