Edirne'de turistik gezi treni seferlerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de turistik gezi treni seferlerine başladı

Geniş Video İzle

Edirne Valisi Yunus Sezer, turistik gezi treniyle şehir turu attı. Sezer, turistik gezi trenlerinin trafiği rahatlatacağını ve turistlerin tarihi yapıları gezebileceğini belirtti. Deneme amacıyla başlatılan seferlerde dijital rehberler de kullanılacak.

16.04.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin turizm potansiyelini artırmak için tasarlanan nostaljik tramvay görünümlü turistik gezi treni, tarihi yapıların arasında ilk seferini yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, protokol üyeleri ve gazeteciler bugün turistik gezi treniyle kısa bir şehir turu attı. Selimiye Meydanı önünden Edirne Valiği'ne hareket eden turistik gezi treninde, rehber protokol üyelerine tarihi yapıları tanıttı. Edirne Valisi Yunus Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turistik gezi treni hakkında bilgiler verdi.

"BİRKAÇ TANE DAHA YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Sezer, şunları söyledi:

"Bizim tarihi şehirlerin bir kısıtı var. Yollar dar oluyor. Bizim yerli ve yabancı tursitlerin gezebilecekleri bir nostaljik trenler de dahil olmak üzere farklı ulaşım araçlarına ihtiyacımız var çünkü trafiği yoğun bir şekilde etkiliyor. Biz bugün nostaljik treni Turizm Haftası nedeniyle faaliyete geçirdik. Bundan birkaç tane daha yaptırmayı düşünüyoruz. Edirne'nin tarihi alanlarına giriş çıkış kolay olsun diye. Tur otobüslerini belli bir yerde toplayalım, rehberlerle geziler düzenlensin bunu amaçlıyoruz. Deneme amacıyla bunu yaptık. Birkaç hafta bu şekilde deneyeceğiz. Lokasyonlar nasıl gidiyor, deneyeceğiz. Birkaç dilde kulaklıkla tarihi yapıları anlatan, tanıtan dijital rehberlerimiz olacak. Bunu deneyeceğiz."

Edirne\'de turistik gezi treni seferlerine başladı
Kaynak: ANKA

Yunus Sezer, Rehber, Edirne, Ulaşım, Yerel Haberler, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de turistik gezi treni seferlerine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:03:49. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de turistik gezi treni seferlerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement