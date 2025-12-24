Edirne'de Türkan Bebek Anıldı, Vali Sezer: Bu Mücadelede Hayatını Kaybeden 20 Aylık Bir Bebeği Anlatıyoruz - Son Dakika
Yerel

Edirne'de Türkan Bebek Anıldı, Vali Sezer: Bu Mücadelede Hayatını Kaybeden 20 Aylık Bir Bebeği Anlatıyoruz

24.12.2025 17:14  Güncelleme: 19:27
Bulgaristan’daki baskıcı rejimin simge acılarından Türkan Bebek, Edirne’de düzenlenen anma programıyla ölümünün 41’nci yılında anıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Burada sadece Türkan bebeğimiz değil, aynı zamanda Türkan bebeğimizle beraber o mücadelede Türklüğün kimlik mücadelesinde aslında birçok soydaşımızı kaybettik" dedi.

(EDİRNE) - Bulgaristan'daki baskıcı rejimin simge acılarından Türkan Bebek, Edirne'de düzenlenen anma programıyla ölümünün 41'nci yılında anıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Burada sadece Türkan bebeğimiz değil, aynı zamanda Türkan bebeğimizle beraber o mücadelede Türklüğün kimlik mücadelesinde aslında birçok soydaşımızı kaybettik" dedi.

Bulgaristan Türklerinin kimlik mücadelesinin sembol isimlerinden şehit Türkan Bebek, ölümünün 41'nci yılında Edirne'de düzenlenen programla anıldı. Program, Eski Göçmen Evleri Türkan Bebek Parkı'ndaki Türkan Bebek Anıtı önünde düzenlendi. Anıta çelenk ve karanfil bırakılmasının ardından dua edilerek şehit Türkan Bebek anıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, anmada şöyle konuştu:

"Aslında insanlık olarak hepimizin büyük utanç duyacağı bir olay. Biz çocuklarımıza her sene bir milletin isminin ve kimliğinin değişmemesi için vermiş olduğu mücadeleyi anlatıyoruz. Bu mücadelede de hayatını kaybeden 20 aylık bir bebeği anlatıyoruz. Çocuklarımıza bunu anlatmak insanlık adına aslında utanç verici. Bu Bulgaristan'da yapılsın ya da dünyanın herhangi bir yerinde yapılsın hepimiz için utanç verici bir olaydır. Burada sadece Türkan bebeğimiz değil, aynı zamanda Türkan bebeğimizle beraber o mücadelede Türklüğün kimlik mücadelesinde aslında birçok soydaşımızı kaybettik. Birçok soydaşımız işkenceler nedeniyle yıllarca hapishanelerde kaldılar. Yerlerinden ve yurtlarından oldular."

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem ise şunları ifade etti:

"Türkan Bebek yalnızca masum bir çocuğun hayatının son bulması değil, aynı zamanda temel insan haklarının, kimliğinin ve yaşam hakkının açıkça ihlal edildiği karanlık bir dönemin sembolü olarak tarihe geçmiştir. Bu acı olay sivillerin ve özellikle çocukların korunmasını evrensel hukuk ve insanlık vicdanı açısından vazgeçilmez bir ilke olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Geçmişte yaşanan bu tür acılar bizlere yalnızca yas tutmayı değil, hafızayı diri tutmayı, tarihten ders çıkarmayı ve benzer ihlallerin bir daha yaşanmaması için sorumluluk almayı zorunlu kılmaktadır."

"Türkan bebek" olarak anılan Türkan Feyzullah, Bulgaristan Türklerinin protestoları sırasında annesinin sırtındayken Bulgar güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla 20 aylıkken 1984'te yaşamını yitirmişti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Bulgaristan, Yunus Sezer, Kültür, Edirne, Bebek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Türkan Bebek Anıldı, Vali Sezer: Bu Mücadelede Hayatını Kaybeden 20 Aylık Bir Bebeği Anlatıyoruz - Son Dakika

SON DAKİKA: Edirne'de Türkan Bebek Anıldı, Vali Sezer: Bu Mücadelede Hayatını Kaybeden 20 Aylık Bir Bebeği Anlatıyoruz - Son Dakika
