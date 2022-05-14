Edirne'de, Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali Başladı - Son Dakika

GÖKHAN TUZLADAN

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından 2022 Edirne Yılı'nda "Edirne'ye Gel, Ciğerimi Ye" temasıyla yapılan 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali düzenlenen törenle başladı. Yurt içi ve yurt dışından gelen bando takımları ile ciğerci esnafının yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, belediye önünde toplanan kortejin Atatürk Anıtı'na kadar yürümesiyle başladı.

Kortej burada Atatürk Anıtına kadar yürüdü. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Karma bando tarafından İstiklal Marş çalındı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından törenler Saraçlar Caddesi'nde devam etti.

Saraçlar Caddesi'ndeki tören Edirne Belediye Bandosu'nun sözü ve bestesi Beyazıt Sansı'ya ait olan Tava Ciğer Marşı'nı çalmasıyla başladı.

Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, festivalde toplam 7 ülkeden gelen 14 bandonun yer aldığını söyledi.

Edirne Tava Ciğeri'nin bir marka değer olduğunu belirten Gürkan, "Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılında aynı zamanda 2022 Edirne Yılı'nı da birçok etkinlikle, hem geçmişten bugüne gelen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali gibi hem de bu yıl şehirdeki tüm bileşenlerle birlikte yeni planladığımız, yeni başladığımız çeşitli festivallerle kutluyoruz. İstanbul ve Antalya'dan sonra 5,5 milyon turistle en çok turist alan 3. ili olan Edirne'nin gelecek hedeflerinin de sağlam adımlarla gerçekleşeceğini gösteriyor bize" diye konuştu.

İki yıl aradan sonra gerçekleştirilen festivalde ulusal ve uluslararası bando ekiplerinin yer aldığını belirten Gürkan, "Pazar günü, Edirne'nin ciğerci ustalarının doğradığı, pişirdiği ve sunduğu dünyada bir tek Edirne'de yapılan Edirne Tava Ciğeri'nin tekrar tadına bakacağız. ve 2018 yılında birlikte yaptığımız Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş, dünyanın en büyük tavasını bir kez daha ziyaret edeceğiz. Tüm bunlar turizm için. Şehrimize daha fazla ve daha nitelikli turistler gelmesi için bir ön adımdır" ifadelerine yer vererek, 2022 Edirne Yılı'nda, Edirne'ye yeni festivaller kazandıracaklarını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de "3,5 yıldır Edirne Valiliği görevini üstleniyorum. Edirneliler çalışmayı seviyorlar ama aynı zamanda eğlenmeyi de seviyorlar. Edirneliler hayatı seviyorlar, yaşamayı seviyorlar. " ifadelerine yer vererek, Edirne'nin kültür turizminin başkenti olduğunu söyledi.

Edirne iline yaklaştıkça farkın anlaşıldığını hatırlatan Vali Canalp; "Edirne'nin mülki sınırlarına girdiğiniz zaman,burnunuza bambaşka kokular gelmeye başlar. Kültürün,sanatın,tarihin Selimiye'nin kokusu gelir. Siz anlarsınız ki bambaşka coğrafyaya iklime adım atmış olduğunuz anlarsınız. Refahı yaşamak için,insanı gelişmişliği yaşamak için sizin devasa sanayi alanlarına ihtiyacınız olmadığını çok sayıda fabrikaya ihtiyacınızın olmadığının en güzel ispatı şuanda üzerinde basmış olduğunuz topraktır. Edirne dediğimiz zaman burası bir sanayi kenti değildir. Ama burası kültür turizminin Türkiye'de ki başkentidir ve sizler kültür turizminin başkentinde bulunuyorsunuz.Bu festivale ilgili Guinness rekorlar kitabına girmiş olan tava ciğerimizdir. Rekorlar kitabına girmiş olan dünyanın en büyük tavasına ev sahipliği yapıyoruz aynı zamanda. Dünyanın en büyük tava ciğer ustalarına da biz sahibiz"dedi.

Daha sonra festivale katılan tüm bando ekiplerine teşekkür ve katılım belgeleri takdim edilirken, festival Bando ekiplerinin mini tanıtımı ve gösterisi düzenlendi.

Festivale, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, İzmir Seferihisar Belediyesi Bando Ekibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi, İzmit Belediye Bandosu Ekibi, Bolu Belediye Bandosu Ekibi, Romanya'dan Rodna Bandosu, Bulgaristan'dan Dobriç, Burgas ve Tirgovişte Bando ekipleri, Karadağ'dan Herceg Novi Bandosu, Moldova'dan Zaim Bandosu, Arnavutluk'tan Elbasan Bandosu, Macaristan'dan Szekesfehervar ve Dunaszekcsö Bandosu ekipleri katılıyor.