Edirne\'deki İftar Geleneği Sona Erdi

Edirne'de Osmanlı döneminden beri devam eden iftar geleneğini Trakya Üniversitesi bitirdi. Osmanlı Cihan Devleti döneminde II. Bayezid Külliyesi'nin İmaret Müzesi olarak faaliyet gösteren mutfağından yıllardır maddi durumu olmayan vatandaşlar için Ramazan aylarında verilen iftar yemeği, Trakya Üniversitesince Rektörlüğü tarafından kaldırıldı. Vatandaşlar ve mahalle muhtarı rektöre seslerini duyuramadıklarını belirtti.

Edirne'de Osmanlı Cihan Devleti döneminde yaptırılan II. Bayezid Külliyesi içinde bulunan İmaret Müzesi, Trakya Üniversitesi'ne bağlı. Edirne'de, Osmanlı imaret geleneğinin yaşatıldığı müzede ihtiyaç sahipleri her yıl Ramazan ayında iftarlarını yapma imkanı buluyordu. Ayrıca, II. Bayezid Külliyesi'nin içinde cami, şifahane, imarethane ve mutfak bölümler buluyor. Külliyenin hemen yan tarafında mutfağın yanında ise Aşçı Yahya Baba'nın türbesi yer alıyor.

Beyazıt Külliyesi mutfağında yaptığı yemeklerle herkesin karnının doymasına vesile olan, garip gurebayı, hatta artan yemeklerin Tunca Nehri'ndeki balıklara kadar birçok kişinin karnını doyuran Aşçı Yahya Baba'nın bereketli mutfağında, hayır sahiplerinin maddi desteklerle imaret geleneği sürdürülerek, vatandaşlara iftarlık veriliyordu.

İftar için gelenler kapıdan dönüyor

II. Bayezid Külliyesi'nde bulunan Aşçı Yahya Baba'nın mutfağında hayır sahipleri her yıl başta bulunuyordu ve asırlık gelenekle fakirinden yolcusuna kadar birçok kişi günümüze kadar iftarının yapabilmenin mutluluğunu yaşıyordu. Ancak Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan kararla Aşçı Yahya Baba'nın mutfağının kapısına gelenler, kapalı olduğunu görünce geri dönüyor. Kuran kursları da iddiaya göre, üniversite yönetimi tarafından iptal edildiği öğrenildi. Edirne'de vatandaşlar ve mahalle sakinleri Trakya Üniversitesi Rektörü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in yeniden Osmanlı geleneği olan Aşçı Yahya Baba'nın mutfağının açılıp Ramazan ayında iftar yapmak istediklerini belirtti.

"Bu lokma buradan kaldırıldığı için mahalle halkı çok üzgün, çok kızgın"

Edirne Yenimaaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, "Mahalle sakinlerimiz bu yıl burada iftar yapılmamasına çok üzüldüler. Son güne kadar ısrarla bana bunu sordular. Ben rektörümüzden randevu almak için ısrarla uğraştım ama maalesef randevu alamadım. Daha önce mahalledeki kadınlarla birlikte burada lokma döküyorduk. Her gün ve cuma namazı çıkışı caminin bir köşesinde mahalleli kadınlarla lokma dökmemiz çok beğenildi. Dönemin müdürü bunu her gün yapmamızı, külliyenin içerisinde yapmamızı teklif etti. Bu iş için bir ablamız gönüllü oldu. Her gün külliyede lokma dökülmeye başlanmıştı. Hatta o dönem YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hoca da bunu gördü ve çok beğendi. Buranın dokusuna çok uygun olduğunu söyleyerek lokma döken ablamızın da kesinlikle bu işe devam etmesini, hijyene çok dikkat ettiğini gözlemlediğini söyledi. Hemen akabinde lokma işi buradan kaldırıldı, o ablamız işten çıkartıldı. Benim mahallem dezavantajlı bir mahalle. Özellikle küçük çocuklarımız okuldan çıkınca gelip burada lokma yiyorlardı. Bu lokma buradan kaldırıldığı için mahalle halkı çok üzgün, çok kızgın. Lokmanın tekrar buraya getirilmesini istiyoruz" dedi.

"Kur'an kursları buranın dokusuna, tarihine, amacına çok uygun"

Muhtar Dürüktaş, "İnsanların ölmüşlerine hayır yaptırmak için getirdiği yağların ve unların buradan alınıp üniversitenin sosyal tesislerine götürüldüğünü öğrendik. Şuan burada hem lokma dökülmüyor, hem iftar yemeği verilmiyor. Bunun yanında buradaki cami hocamızın okuma yazma bilmeyen mahalle sakini ablalarımızın Kur'an okuyabilmesi için açtığı kursu da kapattılar. Bu konulardan dolayı çok üzgünüz. Rektörümüze ulaşamadığımız, kendisine bu sorunlarımızı anlatamadığımız için basın açıklamasıyla ulaşmayı denedik. Bunların kaldırılmasına gerekçe olarak Müze Müdürü bana lokma dökülen yerin tam karşısında senato odası olduğunu, oraya YÖK başkanı, Rektörler, Dekanlar geldiğini, onlara karşı hiç hoş bir görüntü olmadığını söyledi. Burada yapılan hayır lokmaları, iftar sofraları, Kur'an kursları buranın dokusuna, tarihine, amacına çok uygun şeyler. Uygun olmayan bunların kaldırılması olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Aşçı Yahya Baba fakiri, garip gurebayı doyurmuş"

Muhtar Dürüktaş, "Mahallemizin talebidir, iftarımızı, hayır lokmamızı, Kur'an kursumuzu geri istiyoruz. Burada Aşçı Yahya Baba'nın türbesi var. Aşçı Yahya Baba fakiri, garip gurebayı doyurmuş. Biz de onun geleneğine sahip çıkarak, imaretimizde amacına uygun olarak bunları istiyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE