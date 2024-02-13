Edirne'deki Kahveci Dükkanı Hijyen Koşullarına Uymadığı İçin Kapatıldı - Son Dakika
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Edirne'deki Kahveci Dükkanı Hijyen Koşullarına Uymadığı İçin Kapatıldı

Edirne'de bir alışveriş merkezindeki kahveci dükkanında çalışan bir kişinin sağlık koşullarına uygunsuz tavrı sosyal medyada gündem oldu. Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dükkanın hijyen ve sağlık koşullarına uymadığını ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığını tespit etti. İş yerinin faaliyeti durduruldu.

13.02.2024 19:09  Güncelleme: 19:14
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Edirne'de bir alışveriş merkezindeki kahveci dükkanında çalışan bir kişinin sağlık koşullarına uygunsuz tavrı sosyal medyada gündem oldu.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan, Bulgar ve Yunan turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanın, hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit etti.

İş yerinin, Edirne Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İşyeri Denetim Birimi yetkililerince bugün mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

"İŞ YERİ ÇALIŞMA RUHSATI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Edirne Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durumun tespit edildiği belirtilmiştir. Gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde faaliyet gösteren kahveci dükkanına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İşyeri Denetim Birimi ve Zabıta ekiplerinin gittiği kahve dükkanının hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyetinin durdurulduğu ifade edilmiştir."

Edirne\'deki Kahveci Dükkanı Hijyen Koşullarına Uymadığı İçin Kapatıldı
Kaynak: ANKA

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