Edirne\'deki Yeni Yıl Alışveriş Festivali\'nde Kadın Üreticiler İş Yapamıyor

Edirne'nin Saraçlar caddesindeki Yeni Yıl Alışveriş Festivali stantlarında el emeği, göz nuru hediyelik eşya satan kadınlar, bu yıl iş yapamamaktan şikayet etti. Üretici kadın Çiğdem Sönmez, "Alım gücü çok az, insanlar daha çok gıdaya yöneliyorlar. El emeği biraz daha arka planda kalıyor. Biz de zorlanıyoruz. Cuma gününden itibaren 200 lirayı aşamadık" dedi.

Edirne Belediyesi tarafından 22 Aralık'ta Saraçlar caddesinde, üreten kadınlar hediyelik eşyalarını satarak aile ekonomisine katkı sağlasın diye Yeni Yıl Alışveriş Festivali açıldı. Kadınlar geçen yıla oranla bu sene işlerinin çok az olduğunu ifade etti. Üretici Çiğdem Sönmez, bugün yaptığı açıklamada, festivalin açıldığı günden bu yana sadece 200 liralık satış yaptığını dile getirdi.

"EL EMEĞİ ARKA PLANDA KALIYOR"

Çiğdem Sönmez, şunları söyledi:

"Burada kadınlarımızla birlikte el emeğimizi hem ürünlerimizi tanıtarak hem güçlü kadınlarımızı tüm Türkiye'ye kendimizi ifade etmeyeye çalışıyoruz. İşlerimiz bu sene sakin geçiyor. Daha hareketli olmasını isterdik. Ürünlerimiz çok güzel, ürünlerimizi özenle yapıyoruz. Ürünlerimizi bu sene düşük fiyatta göstermeye çalışıyoruz ama alım gücü çok az. İnsanlar daha çok gıdaya yöneliyorlar. El emeği biraz daha arka planda kalıyor. Biz de zorlanıyoruz. Cuma gününden itibaren 200 lirayı aşamadık. Bulgar, Yunan biz komşu ülkeyiz, amacımız baştan kendi ülkemize satmak. Ondan sonra komşu ülkemize satmak. Onlar farklı ürünlere gidiyorlar. El emeği arka planda kalıyor."

"BU SENEKİ KADAR DÜŞÜK ALIŞVERİŞ GÖRMEDİM"

Emine Çağlayan da, şunları kaydetti:

"30 senedir çarşıda stantlara çıkıyorum. İlk çıkanlardan da benim ama bu seneki kadar düşük alışveriş görmedim. İnsanların alım gücü düştü. Bakıyorlar, beğeniyorlar, fiyatını söyleyince geri çekiliyorlar. Biz de fiyatları düşürmek zorunda kalıyoruz. Ürünleri bu sene yarı yarıya fiyata sattım. Bundan sonraki senelerde olur muyum, olmaz mıyım bilmiyorum."