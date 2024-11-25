Edirne Kadın Dayanışması\'ndan İstanbul Sözleşmesi çağrısı

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(EDİRNE) - Edirne Kadın Dayanışması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İstanbul Sözleşmesi'ni geri istediklerini belirterek, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dedi.

Edirne Kadın Dayanışması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kentte tören düzenlendi. Edirne Belediyesi önünde toplanan kadınlar, Atatürk Heykeli'ne kadar yürüdü. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve kadınlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Üniversiteli Kadınlar Derneği Üyesi Serpil Koçmer, yaptığı açıklamada, "Bu sözleşmeden çıkılması, kadınları şiddetin ve cinayetlerin ortasına terk etmektir. Buradan sesleniyoruz: İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirin. Kadınların yaşam hakkını koruyun. Şiddeti önlemek için etkili ve kararlı politikalar geliştirin. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması için derhal adım atılmalıdır. Kadınlar korunmalı, failler cezasız bırakılmamalıdır. Koruma kararlarının kağıt üzerinde kalmadığı bir sistem kurulmalı, kadınların güvende olduğu bir yaşam sağlanmalıdır" dedi.