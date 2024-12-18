Edirne Kadın Kooperatifleri Büyüyor - Son Dakika
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Edirne Kadın Kooperatifleri Büyüyor

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Edirne'deki kadın kooperatifleri, e-ticaretle Türkiye genelinde 1,5 milyon ciro elde etti.

18.12.2024 09:30
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(EDİRNE) - Edirneli kadın kooperatifi girişimcileri, Shopsa Akademi'nin kurucusu olan Demet Sabancı Çetindoğan ile bir araya geldi. Etkinliğe katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Bu sene 8 ay oldu bu işe başlayalı, geldiğimiz noktada Edirne Yöresel, 1,5 milyona yakın aylık ciro elde etmeye başladı. Hedefimizin biraz gerisindeyiz önümüzdeki dönem bunu kat kat karşılayacağız" dedi.

Çetindoğan, Edirne'de kadın kooperatifi girişimcileriyle bir araya geldi. Kadın kooperatifi girişimcilere, Shopsa Akademi tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda ürün tanıtımı, pazarlama, ürün fotoğraflandırma, maliyet hesaplama konularında eğitim verildi. Edirne'de kadınların ürettiği ürünler Shopsa.com.tr adresi üzerinden tüm Türkiye'de satılıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, kadın girişimcilerin ürünlerinin satıldığı Edirne Yöresel markasının Türkiye'nin her bölgesine ulaştırıldığını ifade etti.

"1,5 milyona yakın aylık ciro elde etmeye başladı"

Edirne Valisi Yunus Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne Yöresel adı altında buluşturduk onları ve çok güzel ürünler, markalar ortaya çıktı. Bugün Türkiye'nin her yerindeyiz. Tarım Kredi marketlerinin Türkiye'de ki tüm marketlerine ürün veriyoruz. Edirne'nin kendi markaları var. Bunu Edirne Yöresel adı altında birleştirdik ama bir pirinçli mantı, peyniri, pirinci, Meriç Alibeyköy fıstığı bugün ata tohumuyla üretilen belki de tek fıstık. Bunu tekrar bir markalaştırıp paketleştirip kalite standardını koruyup bütün Türkiye'ye yaymak, bu gerçekten muhteşem bir işti. Bu sene 8 ay oldu bu işe başlayalı, geldiğimiz noktada Edirne Yöresel, 1,5 milyona yakın aylık ciro elde etmeye başladı. Hedefimizin biraz gerisindeyiz önümüzdeki dönem bunu kat kat karşılayacağız."

"Şu ana kadar da önemli sayılara ulaştık"

Demet Sabancı Çetindoğan, şunları söyledi:

"Biz de kadınlarımızla birlikte bu yolda ilerleme kaydedebileceğimizi düşündüğümüz için Shopsa.com.tr diye bir site kurduk. Tüm Türkiye'deki kadın üreticilerimiz ve kadın kooperatifindeki üretici kadınlarımızı dahil ettiğimiz bir proje olsun istedik. Şu ana kadar da önemli sayılara ulaştık. Hem üretici anlamında hem de ürün sayısı anlamında fakat kısa zamanda gördük ki bu e-ticaret sitesinin yanında bir eğitim seferberliği de başlatmamız gerekiyor. Çünkü e-ticaret sitesi yeni bir alan."

Kaynak: ANKA

Demet Sabancı Çetindoğan, Yunus Sezer, Ekonomi, Türkiye, Edirne, Tarım, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Kadın Kooperatifleri Büyüyor - Son Dakika

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