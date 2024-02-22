Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı: Kadınların güvenliği hepimizin sorumluluğudur

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, "Kadınların güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğudur, şiddetin her türlüsüne karşı durmalı, toplumumuzda eşitlik ve adaleti savunmalıyız. Kadınlarımızın güvenliğini sağlamak için hukuki önlemler alınmalı ve şiddetle mücadelede etkili adımlar atılmalıyız" dedi.
Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, bugün Mor Ev Atölyesi önünde basın açıklaması yaptı. Pektaş, şunları söyledi:
"KADINLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR"
"Edirne de polis memuru olarak görev yapan Sevda Kuş eski eşi tarafından katledilerek öldürülmüştür. Ne yazık ki vahim bir olayla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Sevda Kuş'un ailesinin acısını derinden paylaşıyoruz. Polis memuru kadınımızın anısını saygıyla anıyor, ailesine başsağlığı diliyoruz. Bugün burada toplumumuzda gittikçe artan kadın ölümlerine bir an önce son verilmesine çağrı yapmak için bir araya geldik. Toplumumuzda artan kadın cinayetleri ve şiddeti endişe verici bir hal almıştır. Bu vahşi eylemler bizleri derinden yaralıyor ve acil tedbir almayı gerektiriyor. Kadınların güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğudur, şiddetin her türlüsüne karşı durmalı, toplumumuzda eşitlik ve adaleti savunmalıyız. Kadınlarımızın güvenliğini sağlamak için hukuki önlemler alınmalı ve şiddetle mücadelede etkili adımlar atılmalıyız. Bu nedenle yetkililere çağrıda bulunuyoruz; kadınları koruyan etkili yasalar çıkarılmalı ve bu yasalar sıkı bir şekilde uygulanmalıdır."
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