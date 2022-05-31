Edremit Belediye Başkanı Arslan:  "Arıtma Çok Ciddi Bir Sorun ve Çözümü Zorlaşıyor"

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Arslan, Edremit'in en büyük sorununun atık su sorunu olduğunu dile getirdi.

Toplantıda özellikle Akçay- Altınoluk arasında yaşanan sorunları anlatan Başkan Arslan, çözüm konusunda BASKİ yetkililerine yönelttiği sorulara cevap alamadı. Bunun üzerine Başkan Arslan, "Arıtma sorunu bölgemiz için çok ciddi bir sorun ve giderek çözümsüz hale geliyor. Ancak çözümü konusunda olumlu hiçbir adım atmayan BASKİ yönetiminin bu tutumunu Edremit kamuoyuna üzülerek bildiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Arslan, konunun peşini bırakmayacağını ve ciddi adımlar atılıncaya kadar dile getirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.