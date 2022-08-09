Edremit Belediyesi, Yol Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

09.08.2022 11:27
Edremit Belediyesi, Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

Edremit Belediyesi vatandaşları toz ve çamurdan kurtarmak için yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ağustos ayında üç mahallede 50 metrekare asfalt kaplaması yapılacak.

Edremit Belediyesi vatandaşları toz ve çamurdan kurtarmak için yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ağustos ayında üç mahallede 50 metrekare asfalt kaplaması yapılacak.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Güre Mahallesi Havacılar mevki, Cennetayağı Mahallesi Suzan Terzioğlu Caddesi, Akçay Mahallesi Karanfil Caddesi ve bağlantılı sokaklarda kilit parke taş döşeme ve asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Kenti tozdan ve çamurdan kurtarmak için çalışmalarına hız katan ekipler, 50 bin metrekarelik bölgeyi bitirdikten sonra etap etap Kadıköy ve Edremit'in merkez mahallelerinde doğalgaz ve altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolları tamamlayacak. Belirlenen program dahilinde yaz aylarında da yenileme ve düzenleme planı uygulanacak.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi, Yol Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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