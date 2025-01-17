Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Can Vefat Etti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 44 yıllık öğretmen ve Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Ahmet Can (65), 4 Aralık'ta geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü Edremit Körfez Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün sabah vefat etti. Öğrenciler ve eğitim camiası Can'dan gelecek güzel bir haberi karne müjdesi olarak beklerken ölüm haberi eğitim camiasını yasa boğdu.

Öğretmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Can'ın cenazesi, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle çalışma arkadaşları ve öğrencilerinden helallik alındıktan sonra memleketi Gelibolu'ya gönderildi. Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailesi katıldı.

Ahmet Can'ın eğitime adanmış yaşamı, tören sırasında yapılan konuşmalarda minnetle anıldı. Uzun yıllar boyunca Edremit'te eğitimin gelişimine katkı sağlayan Can, meslektaşları ve öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. - BALIKESİR