Edremit'te 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Son Buldu - Son Dakika
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Edremit'te 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Son Buldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerin alınması ile sona erdi. Kaymakam Ahmet Odabaş, öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak karne dağıtım törenine katıldı. 26 bin öğrenci yaz tatiline başladı.

14.06.2024 14:25
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerin alınması ile sona erdi. Öğrencilerin karne heyecanına Kaymakam Ahmet Odabaş'ta eşlik etti.

Edremit'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin sona ermesi birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli 100 okulda 26 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile birlikte Yaşyer İlkokulu, Çamcı İlkokulu ve 75. Yıl Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne mutluluğuna ortak oldu. Kaymakam Odabaş sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verirdi.

Karne dağıtım töreninde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Odabaş, öğrencilere gelecekte istikrarlı, huzurlu, güçlü ve mutlu bir Türkiye'nin mimarları olabileceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyesinde bulundu. Uzunca bir eğitim öğretim maratonundan sonra öğrencilerin yaz tatilini hak ettiklerini ve tatilin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kaymakam Odabaş, bolca kitap okunması konusunda tavsiyelerde bulunarak öğrencilere iyi tatiller diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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