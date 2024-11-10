Edremit'te Atatürk Anısına Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika
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Edremit'te Atatürk Anısına Fidan Dikim Etkinliği

Edremit\'te Atatürk Anısına Fidan Dikim Etkinliği

Edremit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümünde Kazdağları'nda 'Ata'ya Minnet Fidan Dikimi' etkinliği düzenleyerek 500 fidan daha toprakla buluşturdu. Hedef, 120 bin ağaç dikmek.

10.11.2024 18:50  Güncelleme: 18:55
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Edremit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıldönümünde Kazdağları'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Dereli Mahallesi'deki 206 hektarlık alanı ile Türkiye'nin en büyük bal ormanlarında ve Bal Köy Projesi kapsamında gerçekleşen "Ata'ya Minnet Fidan Dikimi" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Programda şimdiye kadar 20 bin fidan dikilen sahaya 500 fidan daha dikildi. Türkiye'nin en büyük bal ormanlarından olan Kazdağları bal ormanında hedef ise 120 bin ağaç olarak belirlendi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bu fidanlar, Atatürk'ün bize miras bıraktığı değerlere olan bağlılığımızın bir sembolü olarak büyüyecek ve gelecek nesillere bir emanet olarak kalacaktır" dedi. Başkan Ertaş, "Bizler de onun izinden giderek Kazdağları'nın doğal güzelliklerini ve zenginliklerini korumaya, doğaya olan borcumuzu ödemeye kararlıyız" dedi.

Fidan dikim etkinliğine Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Kent Konseyi Başkanı Abdullah Soykan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda gönüllü katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te Atatürk Anısına Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika

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