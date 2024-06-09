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Edremit'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza E-87 Karayolu otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mert G. idaresindeki 10 ADJ 194 plakalı araç şerit ihlali yaparak kavşaktan dönerken, Kerem E. idaresindeki 10 H 1101 plaka araç çarptı. Savrulan 10 ADJ 194 plakalı araç orta refüje çıkarak durdu. Kazada, Kerem E., Mert G., Emirhan G. ve Mehmet Bartu G. isimli toplamda 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Maddi hasarın meydana geldiği kazaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ve Trafik Amirliği ile sağlık ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.,