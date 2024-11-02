Edremit'te Özel Eğitim Okulu Açıldı - Son Dakika
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Edremit'te Özel Eğitim Okulu Açıldı

Edremit\'te Özel Eğitim Okulu Açıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

02.11.2024 12:33
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılışına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan 12 derslikli TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okuluna sade bir açılış töreni yapıldı. Hava yolu ile Kocaseyit Havalimanına gelen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Daha sonra Rifat Hisarcıklıoğlu açılış yapılacak okula geçti.

Okulun açılış töreninde bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş okulun Edremit ve bölge için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Edremit'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yaptırılan TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını yaptıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz. 81 ilimizde tamamladık Balıkesir dahil. Geçen ziyaretimizde açılışını yapmıştık. Şimdi ilçelerimizde de başladık. 162 ilçede okullarımız neredeyse büyük bir çoğunluğu bitmiş. İşte sembolik açılışlarını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Açılış töreni sonrasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Burada Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan'ın ev sahipliğinde Rifat Hisarcıklıoğlu iş insanları ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu bölgenin turizmi, termal değerleri ve zeytiniyle önemli bir merkez olduğunu ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te Özel Eğitim Okulu Açıldı - Son Dakika

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