Edremit\'te Ramazan İftarı: Başkan Ertaş Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca Tuzcumurat Mahalle Evi'nde düzenlenen iftar programına Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da katıldı.

Başkan Ertaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Dualarla açılan iftarda, dayanışma ve birlik mesajları verildi.

Programla ilgili konuşan Başkan Ertaş, "Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu komşularımızla birlikte yaşamak bizim için çok kıymetli. Bugün yardımcılarım, meclis üyesi arkadaşlarım ve muhtarlarımızla birlikte iftar soframızı Tuzcumurat Mahalle Evi'nde kurduk. Katkılarından dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR