Edremit\'te Türk Polis Teşkilatı\'nın 181. yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde çelenk sunma töreni ve kutlama programı düzenlendi

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü, Edremit'te düzenlenen resmi tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlçe protokolünün tam kadro katıldığı programda, emniyet teşkilatının huzur ve güven ortamının sağlanmasındaki önemine vurgu yapıldı.

Şehit Hamdibey Meydanı'nda çelenk sunumu

Kutlama programı, Edremit Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve ilçe protokol üyelerinin katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tebrikleri kabul ettiler

Meydandaki törenin ardından program, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam etti. Kaymakam Odabaş ve Başkan Ertaş, emniyet mensuplarının bu özel gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. İlçe Emniyet Müdürü ve polis memurlarıyla bir araya gelen protokol üyeleri, teşkilatın fedakarlıklarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. - BALIKESİR